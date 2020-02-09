Karacabey Belediyespor - Modafen: 3-2

'Babam ve ben'

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STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Hakan Basık (x), Caner Kurt (x), Azad İlhan (x)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xxx)Berk (xx), Hasan Güleryüz (xxx), Sergen(xxx), Sefa (xxx) (Dk.46 Ömer), İlyas (xxx), Muhammet (xxx) (Dk.83 Berkay), Abuzer (xxx) (Dk.55 Said), Gökhan (xxx), Rasimcan (xxx), Sadık (xxx)

MODAFEN: Rasim (x)Hasan (x), Batuhan (xx), Ceyhun (xx), Mehmet (x), Umut (x), Sami (xx) (Dk.46 Ahmet),Doğan (xx),Enes (x), Samet (x) (Dk.62 Gökhan), Yusuf (x) (Dk.46 Sergen)

GOLLER: Dk.29 (P) -Dk.40 Abuzer, Dk.59 Sadık (Karacabey Belediyespor), Dk.19 (P) Dk.31 (P) Batuhan (Modafen)

SARI KARTLAR: Hasan Güleryüz, Gökhan, Abuzer (Karacabey Belediyespor) Samet, Yusuf (Modafen)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Modafen´i 3-2 mağlup etti. Aldığı galibiyet sonrasında liderliğini açık ara devam ettiren Karacabey Belediyespor puanını 48´e yükseltirken Modafen 24 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

19´uncu dakikada Batuhan´ın kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu: 0-1

29´uncu dakikada Sefa´nın ceza sahasında düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Abuzer topu filelere gönderdi: 1-1

31´inci dakikada Berk´in rakibini ceza sahası içerisinde düşürmesi sonucu Modafen penaltı atışı kazandı. Batuhan´ın kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu: 1-2

40´ıncı dakikada Hasan´ın ortasında kaleci Rasim´in müdahalesi sonucunda top Abuzer´in önünde kaldı. Abuzer´de bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2

50´nci dakikada Sadık´ın pasında topla buluşan Abuzer´in vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

54´üncü dakikada Hasan´ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

59´uncu dakikada Gökhan´ın pasıyla topla buluşan Sadık topu ağlara gönderdi: 3-2

69´uncu dakikada Ömer´in vuruşunda kaleci Rasim topu kornere çeldi.

Karşılaşma sonucunda, Karacabey Belediyespor Modafen´i 3-2 mağlup etti.



BURSA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:33

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:38

YATSI 19:57

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