Büyükorhan’da okullar tatil edildi

Bursa’nın dağ ilçelerinden Büyükorhan’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.



Büyükorhan ilçe merkezinde kar kalınlığı 25, yüksek rakımlı mahallelerinde ise 35 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken Büyükorhan Kaymakamlığı da ilçedeki okulların 10 Şubat Pazartesi günü tatil edilmesini kararlaştırdı. Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ''Kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır'' denildi.

BURSA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:33

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