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YORUM KURALLARINI OKUDUM

CHP Bursa İl Kongresinde koltuk polemiği yaşandı

DHA

CHP Bursa İl Başkanlığı 37'nci Olağan İl Kongresi'nde koltuk polemiği yaşandı. 20 yıl Nilüfer Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Bozbey'e protokol arasında yer ayrılmaması nedeniyle parti üyelerinin arasına seçimi takip eden Bozbey, "Herkesin bir yeri vardır. Bizim yerimiz de orasıymış. Biz de orada duruyoruz. Neticede üyeyiz. Biz protokolde de yokmuşuz. Delege de olmadığımız için üyelerimizle birlikte kongreyi izlemekten büyük onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

CHP Bursa İl Başkanlığı 37'nci Olağan İl Kongresi'nde koltuk polemiği yaşandı. 20 yıl Nilüfer Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Bozbey'e protokol arasında yer ayrılmaması nedeniyle parti üyelerinin arasına seçimi takip eden Bozbey, "Herkesin bir yeri vardır. Bizim yerimiz de orasıymış. Biz de orada duruyoruz. Neticede üyeyiz. Biz protokolde de yokmuşuz. Delege de olmadığımız için üyelerimizle birlikte kongreyi izlemekten büyük onur ve gurur duyuyoruz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı 37'nci Olağan Kongresi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Lale Karabıyık, CHP Bursa milletvekilleri Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Mevcut İl Başkanı Hüseyin Akkuş'un yanı sıra İsmet Karaca, Erol Gülmez ve Güner Aklan'ın aday olduğu kongrede 618 delege oy kullandı. Oyların 294'ünü alan İsmet Karaca, CHP Bursa İl Başkanı oldu. Diğer adaylardan Hüseyin Akkuş 236, Erol Gülmez 69, Güner Aklan ise 19 oy aldı.
Başkanlığa seçilen İsmet Karaca yaptığı konuşmada 31 Mart seçimlerinde Bursa'da yaşanan başarısızlığı tekrar yaşamamak için aday olduğunu belirterek, "İstanbul'un, Ankara'nın, Hatay'ın, Ardahan'ın, Sinop'un coşkusuna ortak olamadık. Bütün Türkiye, Bursa'ya kilitlendi. O gece Türkiye'nin bir çok kentinde başarı hikayeleri varken bizler, televizyonları kapatıp odamıza çekildik. Bu duyguyu tekrar yaşamamak için aday oldum" dedi.
MUSTAFA BOZBEY SİTEM ETTİ
Oy kullanma işlemine geçilmeden önce delegelere, partililere, milletvekillerine ve il başkan adaylarına söz hakkı verildi. 1999-2019 yılları arasında 20 yıl Nilüfer Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Bozbey'de konuşma yaptı. Kendisine protokol arasında yer ayrılmayan Mustafa Bozbey, kongre merkezinin üst katında parti üyeleriyle birlikte oturdu. Söz hakkı istediği sırada parti üyelerinin arasından gelerek kısa bir konuşma yapan Mustafa Bozbey, "Partimin bütün mensuplarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bazıları diyecek ki 'Neden Bozbey yukarıda oturuyor.' Herkesin bir yeri vardır. Bizim yerimizde orasıymış. Biz de orada duruyoruz. Neticede üyeyiz. Biz protokolde de yokmuşuz. Delege de olmadığımız için üyelerimizle birlikte kongreyi izlemekten büyük onur ve gurur duyuyoruz" sözleriyle yapılan haksızlığa sitem etti.

BURSA

09 Şubat 2020 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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