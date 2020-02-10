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74 yıldır aralıksız fıçı yapıyor 88 yaşındaki fıçıcı dedenin parmaklarında kesilmedik yer kalmadı

İHA

Bursa'nın İznik ilçesinde 74 yıldır fıçı imâl eden 88 yaşındaki İsmail Alkış'ın parmaklarında kesilmedik yer kalmadı. 10 parmağını da fıçı üretimi yaparken testereye kaptıran fıçıcı dede, azmi ve işine olan aşkı ile dikkat çekiyor.

74 yıldır aralıksız fıçı yapıyor 88 yaşındaki fıçıcı dedenin parmaklarında kesilmedik yer kalmadı

Bursa’nın İznik ilçesinde 74 yıldır fıçı imâl eden 88 yaşındaki İsmail Alkış’ın parmaklarında kesilmedik yer kalmadı. 10 parmağını da fıçı üretimi yaparken testereye kaptıran fıçıcı dede, azmi ve işine olan aşkı ile dikkat çekiyor.
Geçmiş yıllarda daha fazla kullanılan ahşap fıçıları 74 yıldır Bursa’nın İznik ilçesindeki atölyesinde üretmeye devam eden İsmail Alkış, enerjisi ile gençlere taş çıkartıyor. Zeytin yağı, sirke, şarap, şalgam suyu muhafaza etmek için 3 litreden 6 bin litreye kadar her boyda fıçıları torunu Mehmet Esen ile yapan İsmail Alkış, taleplere yetişemiyor. Fıçıcılığa 14 yaşında babasının yanında İznik’in Sansarak köyünde başlayan İsmail Alkış, meslekte 74 yılı geride bıraktı.
İznik’in merkezinde evinin altındaki atölyesinde fıçıcılığa devam eden Alkış, bir fıçıyı tamamlamak için bazen bir, bazen de 2 gün uğraşıyor. Alkış, sobanın üzerinde yaptığı ıhlamuru gelen müşterilerine ikram ediyor.

Parmakları kesilmiş
İlk günkü aşkla yılmadan, yorulmadan işini yapan İsmail Alkış, fıçı yaparken 10 parmağını da planyaya kaptırmış. Bu sebeple Alkış’ın, 10 parmağının da uçlarında kesikler var. Buna rağmen aynı makineyi kullanmaya devam eden ve taleplere yetişemeyen Alkış, mesleğini torununa öğrettiği için çok sevinçli. Bu meslekte yetiştirecek eleman bulamadıklarını ifade eden Alkış, ömrü el verdiği müddetçe fıçı yapmaya devam edeceğini söyledi. Mesleğe 14 yaşında babasının yanında başladığını ifade eden Alkış, "Şu anda 88 yaşımdayım. Çocukluğumda babam bu işi yaparken yanından geçerken bakıyordum. Babam evimizin ikinci katında mesleğini yapıyordu. Babam ormandan odun keserken ben de kozalak toplardım. Daha sonra babamın yanında fıçı yapmayı öğrendim" dedi.
Sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirten Alkış, "Bir çok operasyonlara girdim, çok şükür hiçbir acı duymadım. Şimdi işleri biraz kolaylaştırdım. Bu fıçıların asıl maddesi meşe ağacıdır. Ağaçlar hazır olursa fıçıyı yapmam bir günümü alır. Eskiden gözüm kapıdaydı, bir kişi gelsin de fıçı siparişi versin diye. Şimdi ise müşteri gelince toruma devrediyorum, çünkü uğraşsam içinden çıkmak mümkün değil. İşlerimiz şu anda çok iyi. Bu fıçılara genelde sirke, turşu, peynir gibi gıdalar koyuluyor. 3 senedir torunum yanımda. Fıçıların kilo ve ebatları çok değişiyor 34 kilodan 56 tonluk fıçıya kadar yapabiliyoruz" diye konuştu.

BURSA

10 Şubat 2020 Pazartesi

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