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Karacabey’de toplanan mavi kapaklar engellilere umut oluyor

İHA

Karacabey'de minik öğrencilerin ve ilçe halkının topladığı mavi kapaklar engellilere umut olmaya devam ediyor. Toplanan mavi kapakları Tüm Engelliler Sanat Kültür Dayanışma ve Spor Derneği'ne teslim eden duyarlı vatandaşlar, bir engelliyi daha mutlu etti.

Karacabey’de toplanan mavi kapaklar engellilere umut oluyor

Karacabey’de minik öğrencilerin ve ilçe halkının topladığı mavi kapaklar engellilere umut olmaya devam ediyor. Toplanan mavi kapakları Tüm Engelliler Sanat Kültür Dayanışma ve Spor Derneği’ne teslim eden duyarlı vatandaşlar, bir engelliyi daha mutlu etti.
Engellilere her koşulda desteğini sürdüren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da öğrencilerin ve ilçe halkının topladığı mavi kapakların karşılığında alınan ve engelli araçlarında kullanılan bir çift aküyü, ihtiyaç sahibine teslim etti. Karacabey’de minik öğrencilerin ve ilçe halkının topladığı mavi kapaklar engellilere umut oluyor. Toplanan mavi kapakları Tüm Engelliler Sanat Kültür Dayanışma ve Spor Derneği’ne teslim eden duyarlı vatandaşlar, bir engelliyi daha mutlu etti.
Toplanan mavi kapaklar karşılığı alınan bir çift aküyü, her zaman engellilerin yanında olan ve onları topluma kazandırmak için engellilerle birlikte hareket eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da ihtiyaç sahibi Ercan Altıner’e teslim etti. İlçe halkının ve özellikle minik öğrencilerin bu duyarlı davranışlarından çok etkilendiğini belirten Başkan Özkan, gelecek nesillerin Türkiye’nin gurur kaynağı olacağına inandığını söyledi.
Başkan Özkan: “Bir kapaktan ne olacak demeyin”
Özellikle sıcak yaz günlerinde yoğun şekilde tüketilen su şişelerindeki mavi kapakların toplanmaya devam edilmesini isteyen Başkan Özkan; “Belki farkında olmadan tüketimimiz sonrası attığımız bu mavi kapaklar, gördüğünüz gibi bir engelliye umut oldu. ‘Bir kapaktan ne olacak?’ demeyin. ‘Damlaya damlaya göl olur’ diye çok yerinde bir atasözümüz var. Toplanan her kapak, engelli bireylere umut oluyor. Bu hem geri dönüşüm bilincinin oluşturulması hem de engelli bireylere yardım etme konusunda bir taşla iki kuş vurmak anlamına geliyor” dedi.
Çöpe atmayın, umut olun
Mavi kapak kampanyası olarak da bilinen plastik kapak kampanyasının engellilere umut olduğunun altını çizen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Hem çevre kirliliğine hem de doğal kaynakların kaybına neden olacak bu tür ürünleri gönüllü olarak toplamaya devam edin. O topladığınız mavi kapakların engellilere akülü araç veya manuel tekerlekli sandalye ya da bunun gibi akü ile geri dönüşümü oluyor. Bu kapaklar, ilgili işletmelerde eritilerek fırıncıların kullandığı ekmek kasalarına, gemicilerin kullandığı kalın halat iplere dönüşüyor. Bu nedenle de ben bu kampanyayı çok önemsiyorum. Sizler de kullandığınız pet şişelerdeki kapakları çöpe atmayın, engellilere umut olun” şeklinde konuştu.
Yaşamımızda büyük önem taşıyor
Tüm Engelliler Sanat Kültür Dayanışma ve Spor Derneği Başkanı Kağan Erdem de geçen yıl toplanan mavi kapaklar karşılığı alınan akülü aracı, engelli bir kişiye verdiklerini söyledi.
Dernek Başkanı Erdem; “Ayda birkaç pet şişe su alıyorum, ‘o kapaklardan bir şey olmaz’ demek yerine nazımızın geçtiği, ahbaplığımızın olduğu lokanta, restoran çalışanlarından, su servislerinin ardından kapakları atmak yerine biriktirmesini ve bize göndermesini ya da bize haber vermesini istiyoruz. Biz kendi imkanlarımızla gelir, o kapakları alırız. Çünkü bunlar bizim yaşamımızda büyük önem taşıyor. Öğrenci kardeşlerimize ve ilçe halkımıza da duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ediyorum” yorumunda bulundu.
Engellilere desteğinizi esirgemeyin
Aküyü teslim alan Ercan Altıner de bu konuda destek verenlere teşekkür ederek; “Geçirdiğim rahatsızlık nedeniyle yaklaşık 3 yıl önce tekerlekli sandalyeye mahkum oldum. Hep dediğimiz gibi her birey engelli adayıdır. Ben bunun en büyük kanıtlarından biriyim. Lütfen bu konuda engellilerden desteklerinizi esirgemeyin. Küçük bir kapağın bizlere büyük bir umut olduğunu unutmayın” ifadesini kullandı.

BURSA

10 Şubat 2020 Pazartesi

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