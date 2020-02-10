Bursaspor, Ankara'da ilkleri yaşadı Osmanlıspor'u 4-2 mağlup eden yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmada 5 farklı ilke imza atmış oldu

TFF 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 42'lik skorla mağlup eden Bursaspor, bu skorla birlikte 20192010 sezonunda ilkleri debaşarmış oldu. Timsah; Abdou Razack Traore ile ilk golü atmasına rağmen geriye düştüğü maçı, Özer Hurmacı, Recep Aydın ve Abdullahi Shehu'nun golleriyle kazanmayı başarırken, aynı zamanda bu sezon ilk kezbir karşılaşmada rakip filelere 4 gol birden gönderdi.

Bununla birlikte yeşilbeyazlılar, bu sezon ilk kez bir karşılaşmanın ikinci yarısında 3 gol birden kaydetmeyi başardı.

Öte yandan Bursaspor, Osmanlıspor karşılaşmasında 6. dakikada Traore'nin kaydettiği golle, kendi adına sezonun en erken golünü kaydederek bir ilki daha yaşadı.

Ara transfer döneminde kadroya katılan Kerem Can Akyüz, yeşilbeyazlı formayı ilk kez giyerken; aynı zamanda bir diğer yeni transfer Tayfur Bingöl de, Bursaspor formasıyla ilk asistini yaptı.

BURSA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:32

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