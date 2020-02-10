Uludağ’da kar kalınlığı 170 santimetreye ulaştı

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 170 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Oteller Bölgesi’nde kar kalınlığı son yağışların ardından 170 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 9, en yüksek sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Uludağ’da bugün parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 3 dereceye kadar yükselmesi beklenen Uludağ’da perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:39

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.