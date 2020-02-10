Sobadan zehirlenen hamile Özbek kadın, hastaneye kaldırıldı

'Babam ve ben'

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen, Özbekistan uyruklu Gulcjhrk Jabborova (21), hastaneye kaldırıldı. Genç kadının 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Olay, İnegöl'e bağlı Kulaca Mahallesi'nde meydana geldi. Özbek Gulcjhrk Jabborova, yalnız yaşadığı evinde, dün gece sobayı yakıp, uyudu. Bir süre sonra evi duman kapladığını fark eden komşular, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen ve polis eşliğinde içeri giren sağlık ekibi, genç kadını baygın buldu. Sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendiği belirlenen Jabborova, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Gulcjhrk Jabborova, buradan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.



BURSA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:32

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