İnegöl’de kitap şöleni başlıyor

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Kitap Fuarı 13 Şubat Perşembe günü kapılarını açacak. 124 yayınevi 100 yazar ve 1 milyonu aşkın kitap ilçe halkıyla buluşacak.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan İnegöl Kitap Günleri için geri sayım başladı. 3 yıldır İnegöl’deki kitapseverleri binlerce kitapla buluşturan fuar 13 Şubat Perşembe Günü kapılarını açacak. 10 gün sürecek olan İnegöl Kitap Fuarı, her yıl olduğu gibi bu sene de MODEF Fuar alanında gerçekleştirilecek. 124 yayınevi, 100 yazar ve 1 milyonu aşkın kitap, bu organizasyonla kitapseverlerle buluşacak.

Fuar sadece İnegöl değil, civar şehirleri de kapsayacak. 4. İnegöl Kitap Günleri Fuarı için Yenişehir, İznik, Bozüyük, Bilecik, Domaniç, Keles Belediyeleri ve Milli Eğitim Müdürlüklerine bilgilendirmeler yapıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, “Kitap bilginin kaynağıdır. Bugün en önemli güç ne derseniz, bana göre maddî imkânlar değil bilgidir. Dolayısıyla kitap okuma alışkanlığının artmasını istiyoruz. Mutlaka her öğrencimizin başucunda düzenli olarak okuduğu, okumak istediği kitapların yer almasını arzu ediyoruz. Bundan dolayı da her geçen dönem ve yıl bu konudaki organizasyonun kapsamını genişleterek daha fazla insanın istifâde edebileceği bir organizasyona dönüştürmek istiyoruz” diye konuştu.

Taban, şöyle devam etti: “100 yazar ve 124 yayınevi ile 1 milyonun üzerinde kitapla kitapseverlerin karşısında olacağız. 13 Şubatta başlayacak organizasyonumuz, 23 Şubatta son bulacak. Fuarımız Modef Fuar alanı içerisinde gerçekleşecek. Ben bu vesileyle şehrimizdeki ve şehrimiz dışındaki tüm kitapseverleri fuarımıza davet ediyorum.”

