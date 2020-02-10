2 kilo metamfetamin ile yakalandı

'Babam ve ben'

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BURSA'da polis tarafından gözaltına alınan uyuşturucu ticareti şüphelisi U.G.'nin (27) aracında ve üstünde, 2 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.G.'nin kentte yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceği ihbarının üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin aracını takip eden ekipler, aracı durdurarak U.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin aracında ve üst aramasında 2 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen U.G., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



BURSA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:32

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