TOFAŞ, Türkiye Kupası'nda yarı final peşinde

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TOFAŞ Basketbol Takımı, Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında yarın Galatasaray Doğa Sigorta´ya konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu´ndaki karşılaşma saat 21.00´de başlayacak.
2019-2020 Sezonunda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. ING Basketbol Süper Ligi´nde normal sezonun ilk devresini ilk 8 içerisinde tamamlayan takımların şampiyonluk mücadelesi vereceği kupanın çeyrek final ayağında TOFAŞ, deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta ile kozlarını paylaşacak. Mavi Yeşilliler, tek maç eleme sistemiyle oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde 14-16 Şubat tarihlerinde Ankara´da düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonuna katılmaya hak kazanacak ve yarı finalde Darüşşafaka Tekfen Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Ertuğrul Erdoğan idaresindeki Galatasaray Doğa Sigorta ile ligin ilk yarısında Bursa´da oynadığı maçı 112-93 kazanmayı başaran TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Kupası´nı daha önce 3 kez müzesine götürürken, 2017-2018 sezonunda ise final oynama başarısı göstermişti.
TOFAŞ ile Galatasaray arasındaki çeyrek final mücadelesi 11 Şubat Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu´nda oynanacak. Saat 21.00´de başlayacak karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Aytuğ Ekti, Ayşenur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.
BURSA
10 Şubat 2020 Pazartesi
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