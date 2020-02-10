Bursa bebe ve çocuk konfeksiyonu 5 yılda ezberleri bozdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa bebe ve çocuk konfeksiyonu 5 yılda ezberleri bozdu

İHA

Bebeçocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye'deki üretimin yüzde 80'ini tek başına gerçekleştiren Bursa, ihracata yönelik hamlelerini 2020 yılında da sürdürüyor. Junioshow Fuarı ile Bursalı sektör temsilcilerinin dış ticaret hacmine önemli katkılar sağlayan BTSO, yurt dışı B2B organizasyonlarıyla da firmaların yeni iş bağlantıları kurmasına öncülük ediyor.

Bursa bebe ve çocuk konfeksiyonu 5 yılda ezberleri bozdu

Bebeçocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye’deki üretimin yüzde 80’ini tek başına gerçekleştiren Bursa, ihracata yönelik hamlelerini 2020 yılında da sürdürüyor. Junioshow Fuarı ile Bursalı sektör temsilcilerinin dış ticaret hacmine önemli katkılar sağlayan BTSO, yurt dışı B2B organizasyonlarıyla da firmaların yeni iş bağlantıları kurmasına öncülük ediyor.
BTSO, ihracat odaklı projeleri ile sektörlerin dünyaya açılmasına öncülük ediyor. Bebe ve çocuk konfeksiyonu da BTSO liderliğinde yürütülen URGE projelerinden en fazla faydalanan sektörlerin başında yer alıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında 1.300’ün üzerinde yabancı iş profesyonelinin Bursalı firmalarla buluştuğu Junioshow Fuarı ve B2B etkinliğinin ardından URGE proje üyeleri istişare toplantısında bir araya geldi. Bursa Teknoloji Koordinasyon ve ARGE Merkezi’nde (BUTEKOM) düzenlenen toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ve URGE üyesi firmalar katıldı.
BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, bebe ve çocuk sektörünün ihracatta son 5 yılda önemli bir artış performansı sergilediğini söyledi. Sektör temsilcilerinin URGE projelerini sahiplenmesinin bu başarıyı sağlamlaştırdığını kaydeden İsmail Kuş, “Şu ânda bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe URGE projelerimizden faydalanan firma sayısı 80. Odamızın liderliğinde Ticaret Bakanlığımızın ve BEKSİAD’ın da destekleriyle firmalarımızın ihracat için iştahı ve inancı en üst seviyede. Özellikle Ortadoğu, Afrika, Avrupa ve Rusya pazarlarında önemli alım heyeti organizasyonuna imza atan URGE projemiz 2020 yılında da dış ticaretteki hamlelerine devam edecek” dedi.
Bursa’nın sektördeki ihracat performansını artırmak adına çalışmalara devam ettiklerini dile getiren İsmail Kuş, “Sektörümüzün kalbinin attığı fuarın ikincisini bu yıl 1013 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Ayrıca URGE projemizin yurt dışı B2B organizasyonları kapsamında Nisan ayında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te bir program gerçekleştireceğiz. Bursa artık sadece üretim merkezi kimliği ile değil, sektörde moda ve trendleri belirleme gücüyle de ön plana çıkıyor. Projelerimize ilk günden bu yana destek veren tüm firmalarımıza şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.
BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, Bursalı firmaların üretimdeki tecrübesini ihracat rakamlarına da yansıtmak için büyük çaba sarf ettiğini dile getirdi. Sektörün her sene ihracat rakamlarını kademeli olarak artırdığını ifade eden Yıldız, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın liderliğinde 5 yıl önce başlayan bu atılım, şu an çok farklı boyutlara ulaştı. Junioshow Fuarı ve URGE projelerimizin de destekleriyle sektörümüz çıtasını güçlendirdi. Daha önce sadece iç pazar odaklı üretim yapan firmalarımız, artık ihracat potansiyelini artırmak için gece gündüz mesai harcıyor. Sektör temsilcileri olarak firmalarımızın dış ticaret kabiliyetini artırmak adına önemli katkılar sağlayan Ticaret Bakanlığı ve BTSO’ya teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

BURSA

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 13:23
  • İKİNDİ 16:12
  • AKŞAM 18:39
  • YATSI 19:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dündar, kayıp Ömer’e sahip çıktı Başkan Dündar’dan Türkiye’yi ağlatan Ömer’e iş sözü
YEREL HABERLER Dündar, kayıp Ömer’e sahip çıktı Başkan Dündar’dan ...
TOFAŞ, Türkiye Kupası'nda yarı final peşinde
YEREL HABERLER TOFAŞ, Türkiye Kupası'nda yarı final peşinde
Uludağ´da işlenen tuvalet cinayetinde, jandarma görevlileri tanıklık edecek
YEREL HABERLER Uludağ´da işlenen tuvalet cinayetinde, jandarma ...
Batı Trakya’dan Yıldırım’a ziyaret
YEREL HABERLER Batı Trakya’dan Yıldırım’a ziyaret
Osmangazi’den depremzede çocuklara oyuncak Depremzede çocukların yüzü gülecek
YEREL HABERLER Osmangazi’den depremzede çocuklara oyuncak Depremzede ...
2 kilo metamfetamin ile yakalandı
YEREL HABERLER 2 kilo metamfetamin ile yakalandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Evrenol, son filmi “Peri”yi anlattı”
YEREL HABERLER Evrenol, son filmi “Peri”yi anlattı”
Red Bull Homerun heyecanı Uludağ'da yaşandı
YEREL HABERLER Red Bull Homerun heyecanı Uludağ'da yaşandı
Gemlik'e acil servis müjdesi
YEREL HABERLER Gemlik'e acil servis müjdesi
Özer Hurmacı göz kamaştırdı
YEREL HABERLER Özer Hurmacı göz kamaştırdı
Sobadan zehirlenen hamile Özbek kadın, hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen hamile Özbek kadın, hastaneye ...
Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarıyla anıldı
YEREL HABERLER Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarıyla anıldı
İnegöl’de kitap şöleni başlıyor
YEREL HABERLER İnegöl’de kitap şöleni başlıyor
Gemlik Belediyesi’nden kadrolu işçiye yüzde 21 zam
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nden kadrolu işçiye yüzde 21 zam
Bu mobilyalar çocuklarınızla birlikte büyüyor
YEREL HABERLER Bu mobilyalar çocuklarınızla birlikte büyüyor
Sıcak susuz lavaboları açıyor
YEREL HABERLER Sıcak susuz lavaboları açıyor
Baş ve boyun kanserleri, ölümlerin ise yüzde 4’ünü oluşturuyor
YEREL HABERLER Baş ve boyun kanserleri, ölümlerin ise yüzde 4’ünü ...
Kanserden korkmayın önlem alın
YEREL HABERLER Kanserden korkmayın önlem alın
Bursa’da işçiler şalter kapatıp greve gitti Fabrika önünde çiftetelli oynadıler
YEREL HABERLER Bursa’da işçiler şalter kapatıp greve gitti Fabrika ...
B12 vitamini eksikliği çeşitli rahatsızlıklara yol açıyor
YEREL HABERLER B12 vitamini eksikliği çeşitli rahatsızlıklara yol ...
Bursaspor zirve takibini sürdürüyor
YEREL HABERLER Bursaspor zirve takibini sürdürüyor
Akademi buluşmalarında ikinci dönem başlıyor
YEREL HABERLER Akademi buluşmalarında ikinci dönem başlıyor
Tiyatroda çocuklara özel kukla oyunu
YEREL HABERLER Tiyatroda çocuklara özel kukla oyunu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X