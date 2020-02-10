Nilüferli yüzücü Millî Takım’da

Nilüfer Beldiyesporlu yüzücü Polat Uzer Turnalı, Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası Millî Takım ve Aday Kadro Belirleme Yarışmaları’nda şampiyon oldu. Nilüferli yüzücü Genç Millî Takım’a da seçilme hakkı kazandı.

Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası Millî Takım ve Aday Kadro Belirleme Yarışmaları 69 Şubat tarihleri arasında Kocaeli Gebze’de yapıldı. Nilüfer Belediyesporlu genç yüzücü Polat Uzer Turnalı, 10.000 metrede 01:56:18'lik derecesiyle 18 Yaş Türkiye Şampiyonu oldu. Turnalı, aynı zamanda “Açık Yaş” Türkiye ikinciliği de elde ederek, Türkiye Yüzme Genç Millî Takımı’na seçildi. Polat Uzer Turnalı, 8 Mart 2020 tarihinde İsrail’de yapılacak olan LEN OPEN WATER CUP 2019Leg 1 yarışmalarında Türkiye’yi ay yıldızlı mayo ile temsil edecek.

Genç yüzücü ve antrenörlerini kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı ve Nilüfer Belediyespor Başkanı Turgay Erdem, “Profesyonel takımların yanı sıra yüzme, atletizm, jimnastik, karate gibi amatör branşlarda da genç sporcularımız Türkiye şampiyonlukları kazanarak, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ediyorlar. Spora ve sporcuya yaptığımız yatırımları önümüzdeki dönemde artırarak sürdüreceğiz” dedi.

BURSA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:39

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.