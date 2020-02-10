Bursa’dan Kudüs’e güçlü destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kudüs meselesinin daha iyi anlaşılması için bastırılan ‘İnsanlığın Kırmızı Çizgisi: Kudüs’ kitabı Başkan Alinur Aktaş tarafından kamuoyuna tanıtıldı. Aynı anda yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan ‘Bursa İli Yerli Ağzı’ isimli kitabını da tanıtan Aktaş, “Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silüeti, bağımsız Filistin devlerinin başkentidir. Filistin ve Filistinliler, asla yalnız değildir” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dâiresi tarafından hazırlanan ‘İnsanlığın Kırmızı Çizgisi: Kudüs’ ve ‘Bursa İli Yerli Ağzı’ isimli kitapların tanıtımı, Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ‘İnsanlığın Kırmızı Çizgisi: Kudüs’ kitabının yazarı Prof. Dr. Mefail Hızlı ile ‘Bursa İli Yerli Ağzı’ kitabının yazarı Prof. Dr. Hatice Şahin de katıldı.

“Filistinliler yalnız değil”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, semavi üç dinin kutsalı olan Kudüs’ün statüsünü değiştirmeye yönelik adımların dün olduğu gibi bugün de devam ettiğini vurguladı. Bu tabloya îtirâz ettiklerini belirten Başkan Aktaş, “İslâm İşbirliği Teşkilatı zirvesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda alınan kararlara rağmen, hakları ihlâl edilen Filistinli kardeşlerimizin onurlu davalarını savunurken, İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini, içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz” diye konuştu.

Son olarak İsrail’in ABD ile imzaladığı ve adına ‘yüzyılın anlaşması’ denilen olayın kabul edilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Başkan Aktaş, “Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadîm silüeti, bağımsız Filistin devletinin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir.Türkiye, ‘cumhurbaşkanımızın öncülüğünde’ mazlumların yanında durmaya, hakkın, adâletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir.Bizler, her şart ve ortamda Kudüs’ü savunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında, 2018 yılı Aralık ayında Uludağ Üniversitesi ile birlikte düzenledikleri Kudüs Sempozyumu’na işaret eden Başkan Aktaş, “Bu etkinlik, Kudüs hassasiyetimizin önemli sonuçlarından biriydi. Kudüs’e verdiğimiz önemin diğer göstergesi de bugün tanıtımını yaptığımız ‘İnsanlığın Kırmızı Cizgisi: Kudüs’ isimli kitaptır. Prof. Dr. Mefail Hızlı, Prof. Dr. Ahmet Güç ve Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Sayar editörlüğünde hazırlanan kitabımız, ülkemizin farklı üniversitelerinde görev yapan ve konunun uzmanı akademisyenlerimizi bir araya getirdi. Kitap, Kudüs meselesini değişik boyutlarıyla ele alıyor. Katkı sağlayan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş, ‘Bursa İli Yerli Ağzı’ isimli kitabın ise Bursa’da konuşulan dil alt yapılarını konu aldığını belirterek, Prof.Dr. Hatice Şahin, Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Baştürk, Dr. Mustafa Uluocak ve Doç.Dr. Süleyman Eroğlu editörlüğünde hazırlanan çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda Prof. Dr. Mefail Hızlı ile Prof.Dr. Hatice Şahin de kısa birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Mefail Hızlı, eserin Kudüs dâvâsını dünü ve bugünüyle net bir şekilde ifade etmek için yazıldığını belirtirken, Prof.Dr. Hatice Şahin ise çalışmanın Bursa’da kullanılan ağızları esas aldığını, akademik çalışmalarda kaynak olarak kullanılabileceğini ifade etti.

BURSA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:39

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.