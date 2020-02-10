İki katlı binada çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı binada çıkan yangın korkuttu. Mahalle sakinleri sokağa dökülürken, bazıları tehlikeye rağmen olay yerinden ayrılmayıp, söndürme çalışmalarını yakından izledi. Yangın 1 saatte söndürüldü.

İnegöl'de Orhaniye Mahallesi'nde Yağcı İbrahim Sokak'taki 2 katlı binada saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yanan evden kendi imkanlarıyla çıkan aile bireyleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik müdahalenin ardından yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangın sonrası iki katlı binada hasar oluştu.

Öte yandan, yangın sırasında mahalleli sokağa döküldü. Bazıları tehlikeye rağmen olay yerinden ayrılmazken, bazılarının da cep telefonu kameralarıyla yangını görüntelemeleri dikkat çekti.



BURSA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:32

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