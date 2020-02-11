İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

"Benim kızım kimsenin yeğeni değil"

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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas) seferi, 10:00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferi, 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferi, 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas) seferi, 14:25 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ise BursaArmutluArmutlu Tatil KöyüYenikapıKadıköy saat 08:30, KadıköyYenikapıBursa saat 09:50, BursaYenikapıKadıköy saat 10:30, BostancıYenikapıBandırma saat 18:45 seferleri iptal edildi.

BURSA 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:31

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