İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas) seferi, 10:00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferi, 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferi, 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas) seferi, 14:25 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.
İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ise BursaArmutluArmutlu Tatil KöyüYenikapıKadıköy saat 08:30, KadıköyYenikapıBursa saat 09:50, BursaYenikapıKadıköy saat 10:30, BostancıYenikapıBandırma saat 18:45 seferleri iptal edildi.
BURSA
11 Şubat 2020 Salı
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