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Teleferikle Uludağ’a çıkacaklar dikkat Teleferiğe şiddetli rüzgar engeli

İHA

Bursa'da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi. 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli Bursa Teleferik, çalışmasına şiddetli rüzgar sebebiyle bir gün ara verdi.

Teleferikle Uludağ’a çıkacaklar dikkat Teleferiğe şiddetli rüzgar engeli

Bursa’da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi. 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli Bursa Teleferik, çalışmasına şiddetli rüzgar sebebiyle bir gün ara verdi.
Bursa Teleferik A.Ş’nin sosyal medya hesabından sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz bugün tam gün şiddetli rüzgar nedeniyle kapalıdır" ifadelerine yer verildi.

BURSA

11 Şubat 2020 Salı

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