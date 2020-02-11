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Mahmut Orhan -10 derecede Uludağ’ı ısıttı

İHA

Mahmut Orhan -10 derecede Uludağ’ı ısıttı

Bilyoner Wınterfest’in üçüncü dönemi10 derecede yapılan ve 2 bin 500 kişinin katıldığı partiyle devam etti.
Dünya müzik listelerini alt üst eden Mahmut Orhan, festivalin önemle beklenen etkinliğinde Jack Lives Here’ın sunduğu kayak sonrası partisinde yaklaşık 2 bin 500 üniversite öğrencisine karlar üstünde müzik ziyafeti çekti. Festival dahilinde ücretsiz olarak gerçekleşen partide Beceren Kafe’ye sığmayan gençler kafe önündeki pisti doldurarak Uludağ’da yıllarca hatırlanacak bir performansa tanıklık ettiler.
Kayak sonrası partisi devamında üniversiteli gençler, Birlikte Güzel Blue Room’da Lil Zeyn ve sonrasında VIBE’da Norm Ender ile geceye devam ederken, kapanış Pepsi Twist Hour’da Deniz Sipahi canlı konseri ile gerçekleşti.
29 Ocak 13 Şubat tarihleri arasında devam eden Bilyoner Winterfest Türkiye’den ve dünyadan birçok önemli sanatçı ve grubu binlerce üniversiteli genç ile Uludağ’da buluşturmaya devam ediyor. Ceza, Mahmut Orhan, Büyük Ev Ablukada, Murda, Norm Ender, Burak Yeter, Anıl Piyancı, Abdullah İnal, Aga B, DJ Artz&Bugy, Emrah İş, Arem Özgüç, Arman Aydın, Big G, Furkan Çavuş, Boygar, Deniz Sipahi, Müjde Kızılkan, Güntaç, Baran Bayraktar, Meli, Levent Özbay, Kubilay Caner,Virgin Radio DJ’s bu yıl beyaz cennet Uludağ’da sahne alan isimler.
İlki 1996 yılında 40 kişilik bir öğrenci turu olarak düzenlenen Bilyoner Winterfest, bu sene 24. Yılında 8 bin 500 üniversite öğrencisini Uludağ’da ağırlıyor. 7 ülkeden gerçekleşen katılım ile festivalde bu yıl 12 otel toplamda 3 bin 300 adet oda kapatıldı. İlk düzenlendiği yıllarda Uludağ sezonunun ölü zamanlarında dağdaki boş odaları doldurma amacıyla gerçekleşen festival son 6 senedir Uludağ’a sezonun en kalabalık dönemini yaşatmakta ve Uludağ ekonomisine ciddi anlamda katkıda bulunmaktadır. Bilyoner Winterfest, ACE OF MICE ödüllerinde 2013,2014 ve 2015 yıllarında En İyi Gençlik Festivali, 2016,2017 yıllarında da Ace of M.I.C.E En İyi Festivali ödülünü aldı.

BURSA

11 Şubat 2020 Salı

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