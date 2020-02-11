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Seyhanlar’dan 10 numara kampanya

İHA

Seyhanlar’dan 10 numara kampanya

Bursa’nın en büyük yerel market zinciri Seyhanlar, yeni bir kampanyayla 2020 yılına da damga vuruyor. Seyhanlar, her ayın 10’unda uygulanacak ve gün boyu sürecek süper bir indirim kampanyası başlattı. Kampanyanın ilk gününde Bursalıların ilgisi bir hayli yoğundu.
30 yılı aşkın tecrübesi ile Bursa’da hesaplı alışverişin daimi adresi olan Seyhanlar’dan yine ezberleri bozacak bir kampanya geldi.
Bursa’nın en büyük yerel market zinciri Seyhanlar, her ayın 10’uncu gününde süper indirimlerle müşterilerini ağırlıyor. Seyhanlar’ın Bursa’daki toplam 130 şubesinde de geçerli olan kampanyayla vatandaşlar gıdadan temizlik ürünlerine kadar akla gelebilecek her ürünü çok cazip indirim oranlarıyla satın alabiliyor.
“Enflasyonla Mücadele Programı” kapsamında 2018’de uygulanan indirim kampanyasına da Bursa’dan katılan ilk yerel market zinciri olan Seyhanlar, son atılımıyla yılda bir kez yaptığı “Süper Cuma” kampanyasını bütün bir yıla yaymış oldu.
Seyhanlar Market Yetkilileri, dar gelirlilerin yanında olduklarını belirterek, "Seyhanlar olarak her zaman hemşerilerimizin yanında olduk ve müşteri memnuniyetini kendimize ana ilke olarak belirledik. Her yıl bir kez uyguladığımız ‘Süper Cuma’ kampanyamızdan son derece memnun kalan vatandaşlarımız, kampanyanın her ay düzenlenmesini istiyordu. Biz de bu talep doğrultusunda önemli bir karar aldık. İlkini 10 Şubat Pazar günü uyguladığımız kampanyamız bundan böyle her ayın 10’uncu gününde devam edecek. Her ayın 10’uncu günü Seyhanlar’ın 130 şubesinde çok cazip indirimler geçerli olacak. Seyhanlar olarak tüm şubelerimizde müşterilerimize en uygun ve en kaliteli ürünleri sunmak için çaba sarf etmeye devam edeceğiz.” dediler
Kampanyadan yararlanan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek, “İndirimler çok güzel, biz de bol bol alışveriş yaptık. Seyhanlar’ın dar gelirlilerin yanında olması çok sevindirici” ifadelerini kullandılar.

BURSA

11 Şubat 2020 Salı

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