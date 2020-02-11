Karacabey kış aylarında da çiçek bahçesi gibi

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Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Park Bahçeler Müdürlüğü tesislerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ali Özkan, kış döneminde yeni gelecek bitkilerle birlikte toplam 500 bin kış bitkisinin refüj ve peyzaj alanlarına dikileceğini kaydetti.

Başkan Ali Özkan, Park Bahçeler Müdürlüğü tesislerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Karacabey’de gerek altyapı gerekse de üst yapı iyileştirmelerinin yanı sıra, kent estetiğine katkı sağlayacak uygulamaların da yazkış demeden sürdüğünü ifade eden Başkan Ali Özkan, “Şehrin girişinden itibaren bütün meydan ve caddelerdeki refüj alanlarını, parklarımızdaki peyzaj alanlarını, bu renkli kış bitkileri ile süslüyoruz. Ekiplerimiz, yeni gelen bitkilerle birlikte bu kış döneminde 500 bin kış bitkisini şehrin dört bir yanına ekmiş olacak” ifadelerine yer verdi.

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