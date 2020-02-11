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İnegöl Belediyesi arma kurtarma ekibi kuruyor

İHA

İnegöl Belediyesi arma kurtarma ekibi kuruyor

İnegöl Belediyesi, kendi bünyesinde kurtarma ekibi kuruyor. İlk toplantıya 76 gönüllü personel katıldı.
Son dönemlerde yaşanan âfetler sonrası harekete geçen İnegöl Belediyesi, gönüllü personellerden oluşan bir arama kurtarma ekibi kuruyor. Duyurusu yapılan gönüllü teşekkül için ilk etapta 76 personel başvururken, İNDAK rehberliğinde kurulacak ekip ilk toplantısını yaptı. Kent Müzesi Konferans Salonunda 20.00’da yapılan tanışma toplantısına Belediye Başkanı Alper Taban, İNDAK Başkanı Ömer Gürkan, İNDAK üyeleri ile gönüllü personel katıldı. Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Âfetler her dönem yaşanmaya devam ediyor. Başımıza ne geleceği, şehrimizle alâkalı deprem, sel, yangın gibi farklı âfetleri yaşayabiliriz. Dolayısıyla bu durum bizim şehrimiz için de geçerlidir. Bu tür durumlara her zaman hazır olmak, hazırlanmak ve beraberinde bunlar yaşandığında harekete geçmesi lâzım. Yaşanan zarar neyse bunun giderilmesi ve insanların hemen olarak kurtarılması gibi konularda hızlı mesafe kaydetmek zorundayız” dedi.
İnegöl’de gönüllülük esâsına dayalı çalışan kuruluşlar olduğuna dikkat çeken Alper Taban, “Biz de bu noktada başta belediye çalışanlarımız içerisinden gönüllülük esasıyla böyle bir ekip oluşturalım istedik. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Son 2020 yılıyla birlikte yaşadıklarımıza baktığımda, her biri ders. Bu konuda hızlı hareket etmek zorunda olduğumuzu biliyorum. Geç kalmadan da kendi kurumumuz içerisinde bir ekip kuralım istedik. Yarın öbür gün oluşabilecek bir âfette verilen görevleri yerine getirecek bir ekip oluşturmak istedik. Gönüllülük esâsıyla buradasınız. Aslında zora tâlip oldunuz. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. İnşallah hiç olmasın ama tedbir iyidir” diye konuştu.
Konuşma sonrası gönüllü personele kurulacak ekip hakkında bilgiler verildi. İNDAK rehberliğinde AFAD’dan alınacak eğitimlerle ekibin donanımlı hale getirileceği kaydedildi.

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