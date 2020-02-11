Savcı, dehşet saçan damada çifte müebbet talep etti

Bursa'da kayınpederini ve kayınbiraderini öldüren damat hakkında, savcı mütalaasında çifte müebbet talep etti.

Geçen yıl Temmuz ayında, İsabey Mahallesi’nde meydana gelen olayda, eşiyle boşanma aşamasında olan Engin K. (39), akşam saatlerinde konuşmak için kayınpederi Nezir Aktan’a (60) ait eve gitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Engin K. sinirlerine hakim olamayarak kayınpederi Nezir Aktan ve kayınbiraderi Yasin Aktan'ı (25) bıçakladı. Durumu ağır olan baba ve oğlu hastanede hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Engin K., çıkarıldığı adlî mercilerce tutuklandı.

Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Engin K.'nin yargılanmasına devam edildi. Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren Engin K, Tutuklu sanık Engin Kocakulak savunmasına, "Eşimle aramızda hiçbir zaman sorun olmadı. Olay günü bir arkadaşımla birlikte alkol aldım ve daha sonra çocuklarımı görmek için kayınpederimin evine gittim. Kaynanam balkona çıkıp, bana tükürdü ve hakaretlerde bulundu. Daha sonra kayınpederim Nezir Aktan aşağı inerek kafama sopayla vurdu. Daha sonra yanımdaki bıçağı çıkarıp rastgele savurdum. Ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi.



"Olaydan önce eşim ile aramda her hangi sorun yoktu"

Sanığın eşi Hediye K. ise, olaydan önce eşiyle arasında her hangi bir sorununun bulunmadığını ifade ederek, "Annem ile birlikte kardeşim Yasin'i sakinleştirmeye çalıştık. Babam sakin olduğu için çıkabileceğini düşünemedik. Babam dışarı çıkınca erkek kardeşim arkasından koştu. Ben balkondan eşimin elindeki bıçağı gördüm. Babam bir tahta parçasıyla onun kafasına vurdu. Ben de kucağımdaki bebeği bırakıp aşağı koştum. Gittiğimde babam yerdeydi, yanına gittim arkasından kanlar akıyordu. Kucağıma aldım, arkamı döndüm, orada kardeşim yere düştü" diye konuştu.

Eşi ve oğlu öldürülen Şahinaz Aktan, "Yemek yediğimiz sırada sanık gelerek, çocuklarını almak istedi. Ardından bana küfür etti. Bunun üzerine oğlum balkona çıktı. Ben oğlumu tutarken eşim eline tahta parçası alarak aşağı inmiş. Eşim ona tahtayı kaldırırken o da yanında getirdiği bıçakla kapının önünde bıçakladı. Ben ona sadece 'Şimdi git, yarım saat sonra gel çocuklarını al' dedim" şeklinde konuştu.

İfadelerin ardından mütaalasını veren cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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