Cihatlı Toplu Konutları 4. etapta teslimat başladı

Gemlik Belediyesi tarafından Cihatlı Mahallesi’nde yaptırılan sosyal konutların 4. etabında teslimat başladı.

A, B, C, D ve E bloklarda pazartesi gününden itibaren başlayan teslimatlar, önümüzdeki günlerde de devam edecek. Hak sahipleri, Cihatlı’da bulunan konutlarının bulunduğu bölgede dâire ve anahtarlarını teslim alabilecekler. Teslim sırasında hak sahibi vatandaşlar dairelerde inceleme yaparak olası ihtiyaçlar ile ilgili tutanak tutarak dairelerine taşınabilecekler. Dar gelirli vatandaşlara yönelik yapılan 4. etap konutlar, 97 metrekare ve iki oda bir salondan oluşuyor. Cihatlı’da, doğa ile iç içe, şehrin gürültüsünden uzak bir ortamda tamamlanan konutlar, huzurlu ve sâkin bir hayat imkânı sunuyor. Öte yandan diğer etaplarla ilgili işlemler devam ederken, en yakın sürede 2. etap dairelerin de teslim edilmesi planlanıyor.

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