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Başkan Aktaş: “Bu şehir Süper Lig’i çok istiyor” Bursa protokolü, Bursaspor’u ziyaret etti

İHA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor Kulübü'nü ziyaret etti. Aktaş, "Tüm şehir Süper Lig'i istiyor" dedi.

Başkan Aktaş: “Bu şehir Süper Lig’i çok istiyor” Bursa protokolü, Bursaspor’u ziyaret etti

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor Kulübü’nü ziyaret etti. Aktaş, “Tüm şehir Süper Lig’i istiyor” dedi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor Kulübü’nü; birlik ve beraberliği arttırmak, camianın yanında olduklarını belirtmek amacıyla ziyarette bulundu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda Bursasporlu futbolcular, yeşilbeyazlı kulübün başkanı Mesut Mestan ve Sportif Direktör Selçuk Erdoğan da yer aldı.

“Her düşüşten bir nasihat çıkarmamız lazım”
Bursaspor’un, şehrin önemli bir markası olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Şehirde birçok farklı aktivite var. Ticaret, kültür sanatla alakalı çok etkinlik var ama özellikle Özellikle Bursaspor, şehrin özel bir hobisi ve heyecanı. Geçen sene maalesef, 2010 yılında şampiyon olmuş bir takım küme düştü. Her düşüşten bir nasihat çıkarmak lazım. Ben 16 yıldır belediye başkanıyım ama futbol sektörünün içindeyim. Bursa’nın tüm parametreleri, tüm şehir Süper Lig’i istiyor. Heyecanlı ve kabiliyetli futbolcu arkadaşlarımız var. Mesut Mestan başkanlığında tekrar toparlandık, hamd olsun fena gitmiyoruz. Bursaspor, 2004 yılında da düştü ama 2 sene sonra çıktı, 2010’da da Süper Lig’de şampiyon oldu. Bir Anadolu takımı olarak bunu başardı ve yine başarabilir” ifadelerini kullandı.

“El birliğiyle üstesinden geleceğimizi düşünüyorum”
Kulüpte yaşanan ekonomik problemlere de değinen Aktaş, “Bursa bu düşüşle beraber Türkiye’de birçok kulübün yaşadığı ekonomik problemleri yaşıyor. İçinde bulunduğumuz bir ekonomik süreç var ama el birliğiyle bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Bazı sıkıntılarımız var ama bunlarla ilgili elimizden geleni yapıyoruz. 24 aydır görevdeyken elimden gelen bütün gayreti gösteriyorum. BTSO başkanımız, ‘Yeniden Büyük Bursaspor’ kampanyası ile elinden geleni yapıyor. Ona ve iş adamlarına teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Valimiz ile de bir çalışma yürütüyoruz” dedi.
Önümüzdeki iki haftanın Bursaspor adına çok kritik olduğunu belirten Aktaş, “Geçen hafta Ankarada’daydım, bir düğün sebebiyle orada olmak zorundaydım. Dolayısıyla maça gelemedim. Skor 21’ken izlemeye başladım. Ben de dualarımla bu galibiyette pay sahibi olduğumu düşünüyorum. Maçtan önce ‘Bu takım Osmanlı’yı yenecek’ demiştim. Şimdi çok kritik Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçları var. Bu iki maçtan da iyi sonuçla çıkmak istiyoruz” diye konuştu.
Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile ilgili de konuşan Aktaş, “Biz, İbrahim hocayı o heyecanı, azmiyle tanıdık. Bursaspor’un hocası olduğu için son derece keyifliyim. 2 yıl üst üste başardı, Allah’ın izniyle 3. kez de başaracağına inanıyorum. Bu konudaki heyecanımızı anlatmak adına buradayız. Bu şehir gerçekten bunu çok istiyor” dedi.

Burkay: “Ligin en iyi takımı Bursaspor”
Bursaspor’un başarısı için en kritik noktalardan birinin stresi yönetmek olduğunu ifade eden BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise, “Bizim sizlerden ricamız stresi yönetmeniz. Üzerinizdeki stresin ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Yetenek olarak ligin en iyi takımsınız. Stresi yönetirseniz alamayacağınız maç yok. İbrahim hoca kendini kanıtlamış bir isim, onunla Süper Lig’e çıkacağımıza inanıyoruz. Büyük sıkıntılar varken iş dünyası ciddi anlamda destek veriyor. İş dünyasına, Büyükşehir Belediye Başkanıma ve Valime teşekkür ediyorum. İnşallah bu sezon hep beraber Süper Lig’e çıkacağız. Gerçek kimliğimiz ile sahaya çıktığınızda yenemeyeceğimiz takım yok” dedi.

Canbolat: “Bursaspor’a desteğe devam edeceğiz”
Bursa Valisi Yakup Canbolat ise Bursaspor’un tek hedefinin Süper Lig’e çıkmak olduğunu belirterek, maddi anlamda sıkıntılar yaşayan kulübe desteğe devam edeceklerini de söyledi. Canbolat, “Bursaspor’un geçen sene küme düşmesi hepimizi üzdü. Bu sezon toparlanmaya ihtiyaç vardı. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız, BTSO Başkanımız, milletvekillerimizle birlikte bu işe çok gönül veren insan oldu. Öncelikli hedefiniz başarılı olmak ve takımı Süper Lig’e çıkarmak olmalı. Bunu da il olarak kenetlenmiş şekilde yapabiliriz. Biz desteğimize devam edeceğiz. Bir araya gelmemizin sebebi sizlerle tanışmak ve son maçtaki galibiyet için sizi tebrik etmek. Mesut bey zaten ağır bir yükün altına girdi. Bugün kötü bilanço varsa Mesut beyin hatası değil. İnşallah yeni dönemde bir yöntem belirlenir diye düşünüyorum. Kampanyamız başladı, bir şekilde devam ediyor. Bu konuyu futbolcu arkadaşlarımızın dert etmemesi gerekiyor. Yeni gelen arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Bursaspor, Bursalılar için bir sevdadır. Yeniden Süper Lig’e taşımak için çabalarınızı bekliyoruz” diye konuştu.

Mestan: “Bu destek yalnız kalmadığımızı gösteriyor”
Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ise tek hedeflerinin, kulübü layık olduğu Süper Lig’e taşımak olduğunu ifade ederek, “Bu takımı aldığımızda zorlu görev olduğunu biliyorduk. Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, BTSO’nun desteği ile çok şükür hedefleri aşarak geldik. İnşallah layık olduğu Süper Lig’e döneriz. Bugünkü durum, bu destek yalnız olmadığınızı gösteriyor. Hedefimiz Süper Lig’e çıkmak. İnşallah bu desteğin karşılığını hep birlikte veririz. Biz büyük bir aileyiz inşallah bunu da başaracak güçteyiz” şeklinde konuştu.

Üzülmez: “Karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz”
Bazı zorluklar olduğuna fakat bunun üstesinden geleceklerini dile getiren Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise, Vali Canbolat’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’a ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay’a ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Oyuncularıma da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Geldiğimiz günden beri çok destek verdiler. Zorlu görevin üstesinden gelmeyi başardılar. Karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Zaman zaman saha içinde sıkıntılar oluyor ama acı çeke çeke gidiyoruz. Zorluklar var, bunlara rağmen hiçbir zaman bunu takıma yansıtmadıkları için teşekkür ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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