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Bursaspor için birlik mesajı

DHA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelerek Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, Yönetim Kurulu Üyeleri, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelerek Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, Yönetim Kurulu Üyeleri, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.
Toplantının açılışını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da yaşayan herkesin tek hobisinin Bursaspor olduğunu kaydetti. Vali Yakup Canbolat önderliğinde Bursaspor'u sıkıntıdan kurtarmak için çalışmalar yaptıklarını kaydeden başkan Aktaş, "Eskişehir yenilgisinin tarifi yok. Ama Osmanlı maçında ikinci yarı çok iyi oynadınız. Sizleri kutluyorum. 2 kritik maçımız var Adanaspor ve BB Erzurumspor ile. İki maçı kazanınca her şey bitmeyecek. Tabii kaybedince de. Play-off´a kalmadan lige çıkmanızı istiyoruz. İbrahim Üzülmez teknik direktörlüğünün yanı sıra bizlerle de iletişim içerisinde. Bu şehir şampiyonluk istiyor. Hepimizin sizlerin sıkıntı çekmemeniz için gayretimiz var. Sizler şampiyonluk yolunda yalnız değilsiniz. Elbette sıkıntı, problemler olur. Bunu sahaya yansıtmamanız gerekir. Bugün veya yarın maddi sıkıntılarınızı çözmek için hamleler olacaktır. Sizlerden pazar günü iyi mücadele etmenizi istiyorum" dedi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat ise "Konya´da valilik yaparken, futbolu ilgili pek bilgim yoktu. O dönem belediye başkanı soru sorulduğunda kanatlardan orta gelmedi diye söylersiniz, sizin futbolu anladığınızı zannederler demişti. Şaka bir yana Bursaspor´un düşmesi hepimizi üzdü. Gönül veren insanlar daha çok üzüldü.  Toparlanmaya ve desteğe ihtiyaç var. Bizler desteğimizi sürdürüyoruz. Sizler sadece başarıya odaklanın. Sizlerle tanışmak, başarınızı kutlamak için geldik. Kulübün düzlüğe çıkmak için bizlerle görüşüyor. Bursaspor Bursalılar için markadır. Sevdadır. Herkes sahada sizlerin gayret ve çabasını bekliyor" ifadelerini kullandı.
BTSO Başkanı İbrahim Burkay da "Burada bulunmaktan mutluyum. Valimizle birlikte kampanya başlattık. Avrupa´da olduğu gibi Türkiye´de de ekonomik sıkıntı var. Bundan futbol endüstrisi de nasibini aldı. Bugün valimiz, büyükşehir belediye başkanımızla birlikte buradaysak bu size inandığımızın göstergesidir. Ama bu yol stresli. Önemli olan o stresi iyi yönetmek lazım. Sizler bu ligin en iyi takımısınız. Süper Lig'e çıkmanız lazım. İş dünyası size inanıyor. Ve destek veriyor" şeklinde konuştu.
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, "Göreve gelirken zor olacağını biliyorduk. Ancak 8 ayda iyi bir takım kurduk. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve BTSO başkanımız bize destek verdiler. Ligde daha yukarıya çıkabilmek için bizlere yalnız olmadığımızı gösterdiler. Esas hedef Süper Lig´e yükselebilmek" açıklamalarında bulundu.
Toplantıda Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ve oyuncular da söz aldı. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, "Oyuncularımıza verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Sıkıntılarımızı saha içerisine taşımayan karekterli bir oyuncu gurubuna sahibiz. Bugüne kadar sıkıntı sahaya yansımadan bugünlere geldik. Benimle birlikte 6 maçın 4´ünü kazandık. Acı çekerek gidiyoruz. Saha dışındaki zorlukları biliyoruz. Bunu takımın içine yansıtmadık. Futbolcularıma bu konuda teşekkür ediyorum. Engelleri birer birer geçeceğiz. Lig uzun maraton. Rakiple kavga etmemiz gerekiyorsa kavga edeceğiz. Bu savaşın içerisinde daha fazla olmamız gerekiyor. Burada aslonan Bursaspor´dur.  Bursashor´un hedefine ulaşması içinde sizlerden destek bekliyoruz" dedi.
Takım kaptanı Selçuk Şahin, "Karakterli bir oyuncu grubuyuz. Hepimizde tarihi bir sorumluluk olduğunun bilincindeyiz. Bu şehri layık olduğu yere çıkarmak istiyoruz.  Desteğiniz bizi mutlu e-diyor. Takımda sıkıntı var. Ama bunu saha içerisine yansıtmadık. Tek hedef şampiyonluk. Sizlerin de gereken desteği yapacağınızdan şüpheniz yok. Manevi desteğinizi istiyoruz" ifadelerini kullanırken, Abdou Razak Traore de "Benim şimdi görevim Bursaspor´da başarılı olmak. Geldiğiniz, bize destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hedefimiz Süper Lig. Onun için bu birliktelik önemli. Hep birlikte çok çalışıp başarıyı yakalamak istiyoruz. Dualarınıza ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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