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Uludağ’da yaban hayvanlarına kar motorlarıyla yem götürüldü

İHA

Uludağ’da yaban hayvanlarına kar motorlarına bağlı kızaklarla yem götürüldü. Yemler, foto kapanlarla hayvanların tespit edildiği bölgelere bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Uludağ Milli Parkı’nda yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı. Uludağ Milli Parkı içerisinde kış aylarında kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yaşanan zorlu kış şartlarından etkilenen yaban hayvanları zaman zaman yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. Uludağ Milli Park Müdürlüğü dönem dönem yemleme yaparak hayvanların hayatta kalmasını sağlıyor. Yer yer 2 metrenin üzerinde karla kaplı alanlarda yapılan yemleme çalışmalarında yaban hayvanları için saman, kuru mama ve taze meyvelerden oluşan yemler bırakıldı.
Yıl içerisinde foto kapanla yapılan yaban hayvanı envanter çalışmalarında yaban hayvanı yoğunluğunun tespit edildiği alanlar yemleme alanı olarak seçildi. Bu noktalarda düzenli olarak yapılan yemlemelere kış ayları boyunca devam edilecek. Ulaşımda zorluk yaşanan bölgelere kar motorlarına bağlı kızaklarla gidildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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