Bursa’da spastik çocuklara 100 yataklı hastane müjdesi

Hükümet, Bursa’ya devlet bütçesiyle yeni bir hastane daha kazandırmak için süreci başlattı.

Bursa’da Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi, yeni baştan yapılacak. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Etüt, Proje ve Emlak Daire Başkanlığı, uygulama projelerinin temini için teknik çalışmalara ait ihaleyi, planlı şekilde yürütüyor. Mevcut sağlık tesisi, bitişiğindeki arsalarda, çift bloklu ve otoparklı yenisi yapıldıktan sonra yıkılacak.

Yanında yenileme yöntemiyle kapasitesi artırılmış, 100 yataklı yeni hastanenin ve rehabilitasyon merkezinin kazanılması sağlanacak. yenilemeye destek amacıyla Osmangazi Belediyesi’nin elde ettiği arsa ile işadamı Cavit Çağlar’ın bağışladığı arsa, yeni hastaneye dönüşecek. Sağlık Bakanlığı’nca, inşaata başlamayı sağlayacak proje bütünlüğünü temin için düzenlediği ihaleye katılım için 7 Şubat’a kadar süre tanımıştı. Yükleniciye, projelendirme çalışmalarını gerçekleştirmesi ve teslimi için 6 ay süre tanınıyor. Uygulama projeleri kapsamında, mimari, statik izolatörlü, altyapı, mekanik tesisat, elektrik tesisatı, yangın, peyzaj, zemin etüt ve proje raporları gibi, fiili uygulamaya yönelik temin öngörülüyor. Bursa’ya kazandırılacak yeni hastane ve rehabilitasyon merkezi, deprem riskine karşı, önemli bir yeniliği, unsuru barındıracak.

Bursa Şehir Hastanesi’nin altında uygulanan ve deprem titreşimlerinin etkisini en aza indirerek salınımı azaltan ‘deprem izolatörleri kullanılacak.

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