Bursaspor'dan altyapıya bir transfer daha

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Bursaspor, Bosch Spor Kulübü U13 Gelişim Ligi takımının kaptanı Metehan Şimşek'i kadrosuna kattı.

Son dönemde altyapıya yaptığı transferlerle dikkat çeken yeşilbeyazlılar, Bosch Spor Kulübü U13 Gelişim Ligi takımının kaptanı Metehan Şimşek'i renklerime bağladı. Bosch Spor Kulübü Başkanı Ufuk Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehrimizin takımına yeni bir yetenekli futbolcu kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bosch ailesi olarak her zaman yanında olup desteklediğimiz şehrimizin göz bebeği Bursaspor'agelecek yıllarda da desteğe devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

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