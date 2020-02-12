Yazıcı: "Her bir kardeşim siyonist İsrail'i mahkemeye versin"

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği, Ulu Hakan’ın vefatının 102’nci yılı münasebetiyle anma programı tertip etti. İshakpaşa Camii'nde okunan mevlit sonrası açıklama yapan Dernek Başkanı Turgay Yazıcı, “Filistin halkına İnegöl’den seslenmek istiyorum; Abdülhamid Han için Filistin çok önemli. Gitsin her bir kardeşim orada siyonist İsrail’i mahkemeye versin. Terör devletini mahkemeye versin” dedi.

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği, Osmanlı Devleti’nin 34. padişahı ve 113. İslam halifesi olan Abdülhamid Han’ı vefatının 102. yılında mevlidi şerifle andı. 10 Şubat 1918’de Beylerbeyi Sarayı’nda hayatını kaybeden Abdülhamid Han için yatsı namazı sonrası İnegöl İshakpaşa Camii'nde mevlit okundu. İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu, siyasi parti ve STK temsilcileri ile dernek yöneticilerinin katıldığı mevlide ilçe halkının ilgisi büyük oldu. Mevlit sonrası helva ikramı yapılırken, burada günün açıklamalarda da bulunuldu. Derneğk Başkanı Turgay Yazıcı, Abdülhamid Han’ın vefatının 102’ncı yılı olduğunu hatırlatarak, “Bildiğiniz üzere bugün Filistin’in başkenti Kudüs’ün muhafızı Ulu Hakan Sultan Abdülhamid Han’ın rahmeti Rahmâna kavuşmasının 102. yılı. Bu vesileyle bizler de Türkiye’de ilk olarak kurulan derneğimizle İnegöl’ümüzde bir anma programı tertip etmek istedik. Yol arkadaşlarımızın katkılarıyla, ilçe halkımızın destekleriyle bu programı icra ettik. Biz Ulu Hakan’ı sadece sosyal medyada değil, onun fikriyatını, onun yaptıklarını derneğimiz çatısı altında yaşantı haline getirip gelecek nesillere aktarıyoruz. Bütün ilçe halkımızı da derneğimize bekliyoruz” diye konuştu.

Turgay Yazıcı, açıklamasında Filistin halkına da bir mesaj gönderdi. Yazıcı, “Bilindiği üzere devletimiz, Osmanlı arşivlerindeki belgelerin Filistin’e erişimini geçen yıl açtı. Ben buradan Filistin halkına İnegöl’den seslenmek istiyorum; Abdülhamid Han için Filistin çok önemli. Gitsin her bir kardeşim orada siyonist İsrail’i mahkemeye versin. Terör devletini mahkemeye versin” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu ise, cennet mekân Sultan Abdülhamid Han’ın vefatının 102. senei devriyesinde bir araya geldiklerini ifade ederek, “Kıymetli hocalarımız mevlidi şerifler okudular. Bugün biliyor ve inanıyorum ki sadece İnegöl’de bu mevlidi şerifeler okunmadı. Türkiye’nin 81 vilayetinde dualar edildi. Sadece 81 ilde değil, Bosna’dan Kahire’ye, Şam’dan, Bağdat’tan, Trablus’a kadar dünyanın dört bir yanında, İslam’ın hâmisi, son padişah olan Sultan Abdülhamid Han’ın bayrağı altında huzur ve mutluluk içerisinde yaşayan İslam coğrafyası o günleri aramakta. Ümit ediyorum ki İslam coğrafyası bir gün yine bir Abdülhamid Han önderliğinde birleşir. Onun fikirleri üzerinden 100 yıl geçse de hâlâ yaşamakta. Derneğimiz de bu anlamda önemli bir görev üstlendi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

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