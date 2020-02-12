Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed H.'nin evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, kardeşini öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki abla H.H.'nin de işkence gördüğü ortaya çıktı. Üvey anne ile birlikte gözaltına alınan baba ifadesinde, eşinin bir gün boyunca polise gitmesini, 'kendimi öldürürüm' tehdidiyle engellediğini, oğlunun cesedini gömmek için de plan yaptığını söyledi.

Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde dün akşam ortaya çıkan korkunç olayda, ihbar üzerine eve giden polis, Suriyeli Muhammet Hüseyin´in cansız bedenini buldu. Vücudunda kesik, darp ve yanık izleri tespit edilen çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Baba, Yahya H., polise, oğlunu 14 yaşındaki kızı H.H.'nin öldürdüğünü söyledi.

ABLADA DA YANIK İZLERİ VAR

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'nca yapılan çalışmalar kapsamında, abla H.H.'nin de sırtında yanıklar bulunduğu tespit edildi. Abla, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ÖLÜMÜ BİR GÜN SAKLAMIŞLAR

Polis, baba Yahya H. (40) ile üvey anne Emine H.'yi (44) gözaltına aldı. İkilinin alınan ifadeleri ise Muhammed'in ölümünün bir gün boyunca saklandığını ortaya çıkardı. Muhammed ile ablası H.H.'nin ilk evliliğinden olduğunu, ikinci eşi Emine H.'den de 2 çocuğu bulunduğunu anlatan babanın ifadelerine DHA ulaştı.

5 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Bursa'ya geldiklerini ve otogarda rehber olarak çalıştığını anlatan Yahya H., "Pazartesi akşamı işten geldim. Eşim, 'Muhammed öldü' dedi. Korkudan cenazenin yanına gidemedim. Polisi neden aramadığını sorduğumda, 'Polisi aramayalım, bizi içeri atarlar' dedi. Polisi aramak istediğimde ise, boğazına bıçak dayayarak, 'Polisi ararsan kendimi keserim' dedi. Bunun üzerine polisi arayamadım. Ne olduğunu sorduğumda ise Muhammed'in ablasının temizlik sonrası unuttuğu kimyasal maddeyi içtiğini söyledi. Ertesi sabah ise, ablasının kardeşini, ağzını elleriyle kaparatarak, boğduğunu söyledi" dedi.

ÜVEY ANNE, CESEDİ GÖMMEYİ PLANLAMIŞ

Oğlunun bulunduğu odaya girmediğini, kızına da korkudan titrediği için olayı soramadığını iddia eden baba, "Sabah işe gittim. Akşam eve geldiğimde eşime polise haber vermemiz gerektiğini söyledim. Ancak 'Polis bizi mahveder, içeri atar, çocuklar rezil olur' diyerek, karşı çıktı. Oğlumun cesedini gömmeyi planladı. Ben de 'tamam' diyerek onu oyaladım, evden çıkıp polise geldim. Oğlumun ölümünde eşimden şüpheleniyorum" diye konuştu.

Üvey anne Emine H. ise, Muhammed'in temizliği ile ablasının ilgilendiğini bu nedenle vücudundaki yanıkları görmediğini iddia ederek, şunları söyledi:

"10-15 gün öce Muhammed dolabın üzerinden düştü. Daha sonra ayağı ağrıdığı için tuvalete gidememiş, altına yapmış. Ablasına evde bulunan temizlik malzemeleri ile şampuanı vererek, kardeşini temizlemesini söyledim. Birkaç gün sonra ablası, kardeşinin altını çamaşır suyu ile temizlediğini söyledi. 9-10 gün önce ise ablası, kahvaltı sırasında üzerine sıcak çay döktü. Olay günü, ablası yanıma geldi. Ne olduğunu sorduğumda, 'Muhammed duvara vuruyordu, saçlarını çekiyordu, Sus yat diyerek, ağzını kapattım' dedi. Durumu anladığımda eşimi aradım ama söyleyemedim. Çünkü çocukları nedeniyle eşimle aramızda sorunlar vardı."

Polis, soruşturma kapsamında biri ev sahibi aynı sokakta oturan 5 kişini de bilgi sahibi olarak ifadelerine başvurdu.



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