Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

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BURSA´da polisin uyuşturucu satıcılarına düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinden ilçeye gelen Halil Ö.(43), Çile Ö.(38) ve Eren K.'nin (38) uyuşturucu madde satışı yapacağı ihbarını aldı. 3 şüpheliyi takibe alan ekipler, 2 gün önce şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili Bursa Caddesi´nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 179 gram bonzai ele geçirdi. Şüpheliler, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Halil Ö. ve Çile Ö. 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak´ suçundan tutuklandı, Eren K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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