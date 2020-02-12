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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uluslararası arenada Liv Makina imzası

İHA

Mehmet Livkebabcı tarafından 1979’te kurulan ve bu yıl 40. yılını kutlayan Türkiye’nin en köklü makine imalat firmaları arasında yer alan Liv Makine, 10 yıl önce 35 metre kareden bugün 3 bin 500 metrekaresi kapalı, 1500 metrekaresi açık alandan oluşan Türkiye’nin kalbi Kayseri ’de CNC boru bükme makinelerinin imalatını yapan büyük bir tesis haline geldi. Liv Makina Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Livkebabcı yaptığı açıklamada, “Firmamızın yapmış olduğu yeni tesis yatırımları ile adından söz ettirmeye başlamış olup kapsamlı ürün ve sistem sertifikaları; EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, MIB, CE Belgesi ile müşterilerine güven vermektedir” dedi.
4 kıtada 10’dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarının altını çizen Liv Makina Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Livkebabcı, “Liv Makina, tüm dünyada talep gören bir firma haline geldi. Avrupa, Asya, Afrika kıtalarından sonra Amerika kıtasına da ihracat gerçekleştirerek yolumuza emin adımlarla devam etmekteyiz” dedi.
Uluslararası arenada Liv Makina imzası
Uluslararası alanda güçlü hale gelebilmek için çalıştıklarını aktaran Livkebabcı, “Firmamız bu zorlu yolda uluslararası lider bir marka olabilmek için her birimiyle üstün bir başarı göstermiş, eksik olduğu yönlerini daha da güçlendirerek 5 yıl gibi kısa bir sürede bu sınavdan başarıyla çıkmıştır. Dünyanın bir çok noktasında Liv Makina’nın ürettiği ürünler büyük ilgi görmektedir. NC Boru Bükme Makinesi, CNC Boru bükme Makinesi, Çift kafa boru bükme makineleriyle geçen yıl Avrupa’nın en büyük makine fuarı Almanya EUROBLECH de birçok ülke ile bayilik anlaşmaları yaparak yolumuza emin adımlarla devam etmekteyiz. İtalya gibi teknoloji devi ülkelerin yanında ismi duyulmamış Afrika TOGO gibi çok uzak ülkelere CNC Boru bükme makinelerimiz sorunsuz çalışmaktadır.
“Liv Makina'da ArGe hiç bitmez"
Teknolojiyi, ArGe’yi ve UrGe’yi hiç bırakmadan ‘Liv Makina’da ArGe hiç bitmez”’sloganımızla yolumuza devam ediyoruz diyen Serdar Livkebabcı, “Liv Makina boru bükme endüstrisi için özel ve basit ekipmanlardan en geniş serilerine 5 Eksen CNC boru bükme makineleriyle küresel pazara ürünlerimizi pazarlıyoruz. Liv Makina, mobilya, otomobil ve denizcilik, havacılık ve inşaat gibi diğer önde gelen sanayi endüstrileri için boru bükme makineleri imal ederek, son Olarak Patentini Alıp Fuarda sergilediğimiz ve büyük ilgi gören malafasız CNC Boru bükme makinamız ARGE Ye büyük önem verdiğimizin en büyük kanıtıdır. Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi için www.livmakina.com.tr adresini ziyaret edebilirler ” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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