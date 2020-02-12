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"Bursaspor şampiyon olacak" Bursasporlu Anıl Karaer: "Her maç şampiyonluk için bir adım" Bursasporlu ...

İHA

"Bursaspor şampiyon olacak" Bursasporlu Anıl Karaer: "Her maç şampiyonluk için bir adım" Bursasporlu Serdar Özkan: "Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın"

Bursasporlu futbolcular Serdar Özkan ve Anıl Karaer, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Hedefe ulaşmak için her şeyi yapacaklarını dile getiren Karaer, "Bursaspor şampiyon olacak. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
TFF 1. Lig'in22. haftasındapazar günü evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Bursaspor'da, Anıl Karaer ve yeni transferlerden Serdar Özkan Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.
"Hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz"
Eskişehirspor maçında talihsiz bir mağlubiyet aldıklarını dile getiren Serdar Özkan, "O maçta sarı kart gördüm ve Osmanlıspor karşılaşmasında cezalı duruma düştüm. Süper Lig'deki 3 sarı kartım da geçerli oluyormuş, onu da öğrendim. Güzel bir oyunla 3 puan kazandık, yerimizi koruduk. Aslında sezonun 2. yarısına çok iyi başladık ama Eskişehirspor'a karşıtalihsiz bir mağlubiyet aldık. Osmanlıspor maçıyla, Eskişehir mağlubiyetinitelafi ettiğimizi düşünüyorum. Bu hafta da iki tane formda takımın maçı var. Adana Demirspor da biz de çokfromdayız. İnşallah gelenlere güzel bir futbol izletip bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" diye konuştu.
"Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın"
Zor bir ligde yer aldıklarını ifade eden Özkan, "12'nci, 13'üncü sıradaki takımlar bile PlayOff'a girme potasında. Fazla puan farkı yok. Zevkli bir lig devam ediyor. Hatayspor puan kaybediyor, Erzurum puan kaybediyor amasiz kazanamadığınız zaman bir anlamı olmuyor. Sezonun ikinci devresinde 3 maç kazandık. Kazanarak devam ettiğiniz zaman rakipler puan kaybettiğindehedefinize kolayca ulaşıyorsunuz. Rakiplerin puan kaybetmesitabii önemli ama asıl önemli olan bizim kazanmamız. Biz de bu hafta rakip olarak gördüğümüz Adana Demirspor'u yenip yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Bu hafta gerçekten güzel bir maç var.Herkes tarafından söylenen bir şey bu. Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın. Eskişehir maçında gerçekten üzüldük, onlardan daha çok üzüldük emin olabilirler. Bu hafta da stadı doldururlarsa inşallah onlara güzel bir galibiyet hediye edeceğiz" dedi.
"Her maç şampiyonluk için bir adım"
Her maçın zor olduğunu ifade eden Anıl Karaer ise,"Ligdeherkesin bir hedefi var. Kimi küme düşmeme çabasında kimi PlayOff'u yakalamak istiyor, kimi de ilk 2'ye girmek için çabalıyor,o yüzden her maç zor. Onlardan biri de Osmanlıspor maçıydı. İlk yarıya baktığımızda istenmeyen bir futbol ve talihsiz yediğimiz 2 gol vardı.İlk goldeki oyuncu benim adamımdı, vurdurmamam gerekiyordu ama böyle bir gol oldu. Sonrasında iyi bir geri dönüş oldu, bu bizim için çok önemliydi. Açıkçası havamıza biraz daha hava kattı. Çok iyi bir arkadaşlık ortamımız var, sezon başından bu yana çok iyi bir birlikteliğimiz var. Bunu sahaya yansıttığımız zaman direkt fark ortaya çıkıyor. Kazandığımız için mutluyum, Osmanlıspor galibiyeti bizim için önemliydi. Bu galibiyet Eskişehirspor maçından sonra moralimizi biraz daha toparladı. Hedefimize ilerlemeye çalışıyoruz, ilerleyeceğiz, kimsenin bundan şüphesi olmasın. Her maç final, her maç şampiyonluk için büyük bir adım.
Adana Demirspor maçıyla ilgili de konuşan tecrübeli stoper, sözlerini şöyle tamamladı: "Önümüzde de Adana Demirspor maçı var, bu maçta da elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızla bütün şehir bir olacağız.Bu maçın da üstesinden geleceğimize çok eminim. Abartılacak bir durum yok, Bursaspor şampiyon olacak. Bunu canı gönülden söylüyorum. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

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