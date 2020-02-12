TOFAŞ fabrikasında şok ölüm

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Bursa'da TOFAŞ fabrikasında bir işçi, lavaboda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

TOFAŞ'ta çalışan Adem Alıç'ı (38), iş çıkışı evine gitmeyince eşi merak ederek fabrikayı aradı. Bunun üzerine fabrikada arama yapan çalışanlar, sabah 10.00 sularında kapıyı kırarak, Alıç'ı lavaboda hareketsiz yatarken buldu. Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Alıç'ın öldüğü anlaşıldı. İlk incelemelerde kalp krizi geçirdiği sanılan Adem Alıç'ın kesin ölüm sebebi otopsi neticesinde belli olacak.

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