Bursaspor - Adana Demirspor maçını Gençerler yönetecek

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Bursaspor ile Adana Demirspor arasında pazar günü oynanacak kritik maça Koray Gençerler atandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Pazar günü oynanacak olan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren Bursaspor Adana Demirspor karşılaşmasını Manisa Bölgesi Üst Klasman hakemi Koray Gençerler yönetecek.

TFF 1. Lig'de 14, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:



14 Şubat Cuma

19.00 Altınordu Osmanlıspor: Murat Erdoğan



15 Şubat Cumartesi

14.00 Hatayspor Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

16.30 Boluspor CG Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

19.00 EG Menemenspor Eskişehirspor: Burak Şeker



16 Şubat Pazar

14.00 Keçiörengücü Altay: Onur Özütoprak

16.30 Fatih Karagümrük Giresunspor: Kadir Sağlam

16.30 Bursaspor Adana Demirspor: Koray Gençerler

19.00 EH Balıkesirspor İstanbulspor: Yiğit Arslan



17 Şubat Pazartesi

19.00 Adanaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Kaya

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