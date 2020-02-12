Bursaspor - Adana Demirspor maçını Gençerler yönetecek

Bursaspor ile Adana Demirspor arasında pazar günü oynanacak kritik maça Koray Gençerler atandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Pazar günü oynanacak olan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren Bursaspor Adana Demirspor karşılaşmasını Manisa Bölgesi Üst Klasman hakemi Koray Gençerler yönetecek.
TFF 1. Lig'de 14, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
14 Şubat Cuma
19.00 Altınordu Osmanlıspor: Murat Erdoğan
15 Şubat Cumartesi
14.00 Hatayspor Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
16.30 Boluspor CG Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
19.00 EG Menemenspor Eskişehirspor: Burak Şeker
16 Şubat Pazar
14.00 Keçiörengücü Altay: Onur Özütoprak
16.30 Fatih Karagümrük Giresunspor: Kadir Sağlam
16.30 Bursaspor Adana Demirspor: Koray Gençerler
19.00 EH Balıkesirspor İstanbulspor: Yiğit Arslan
17 Şubat Pazartesi
19.00 Adanaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Kaya
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