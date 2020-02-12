Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Bursa’da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Küçükkoçum toprağa verildi.

İznik ilçesinde rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Küçükkoçum kayatını kaybetti. Küçükkoçum için Çamdibi köyü camiinde askerî tören düzenlendi. Mehmet Küçükkoçum’un Türk bayrağına sarılı na'şı köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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