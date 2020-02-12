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Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu’ndan protokol ziyaretleri

İHA

Bursa'nın Karacabey ilçesinde geçtiğimiz günlerde kurularak faaliyetlerine başlayan Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, protokol ziyaretlerinde bulundu.

Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu’ndan protokol ziyaretleri

Bursa'nın Karacabey ilçesinde geçtiğimiz günlerde kurularak faaliyetlerine başlayan Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, protokol ziyaretlerinde bulundu.
Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uyanık ve İlçe Emniyet Müdürü Sakıp Yalta'yı makamında ziyaret etti. Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu Başkanı Cem Eren, kendilerini kabulü dolayısıyla protokol üyelerine teşekkür ederek, derneğinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Sadece maç izleme ve futbolla sınırlanmış bir oluşum olmayacaklarını belirten Genç Fenerbahçeliler Başkanı Cem Eren, "Sosyal sorumluluk projeleriyle, yardım kampanyalarıyla, tarih ve kültür gezileriyle, spora ve sağlıklı hayata teşvik edeceğimiz faaliyet ve turnuvalarla herkese örnek olan aynı zaman da bütün renklere saygıyla bakan bir taraftar topluluğu olacağız. GFB münferitleriyle, alt gruplarıyla, ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bütün temsilcilikleriyle, Avrupa'da ve dünyada olan her oluşumuyla birlikte ayrılmaz bir bütündür. Genç Fenerbahçe'yi Genç Fenerbahçe yapan oluşumlarımıza teşekkür eder, birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber Fenerbahçe'mize destek olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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