Mesten: “Bursa 2023 yılında hızlı trenle buluşacak” AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten: “Bursa-Yenişehir hattının yüzde 70’den fazlası bitti” “2023 yılında ilk test sürüşlerini gerçekleştireceğiz”

AK Parti hükümetlerinin önemli projelerinden biri ve Türkiye’yi hızlı tren ağıyla donatma çalışmasının bir ayağı olan BursaBilecik hızlı tren projesi, 2023 yılında ilk testlerine başlıyor.

Bilecik’ten Ankaraİstanbul hattına bağlanacak projenin BursaYenişehir arasındaki 75 kilometrelik bölümünün yüzde 70’in üzerinde tamamlandığını açıklayan AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, YenişehirOsmaniye arasındaki 50 kilometrelik hattının ise proje aşamasının bittiğini söyledi. 23 Aralık 2012 tarihinde temeli atılan hızlı tren projesinin 2023 yılında test sürüşlerine başlayacağını belirten Mesten, “Hızlı tren projesinin 2 etabının da bitmesiyle Bursa için büyük önem arz eden bir hizmete imza atmış olacağız. Sanayi ve turizm bakımından bize faydası olacaktır. Bilhassa İzmir otoyol bağlantısıyla beraber Bursa ciddi bir seviyeye kavuştu. Hızlı tren de buna katkı sağlayacak. Yerli otomobil fabrikasının da Bursa’ya yapılacak olmasıyla birlikte ulaşım ağının genişlemesi gerekiyor. Kısa zamanda projenin tamamlanıp seferlerin yapılmasını hedefliyoruz” dedi.

Hızlı tren projesinin başına bir talihsizlik geldiğini ve güzergahının değiştirildiğini belirten Mesten, “Yapılan çalışmaların bir kısmı da bertaraf edilmiş oldu. 2023 yılına kadar bu proje tamamlanacaktır. Bu projeye ilaveten hızlı tren Şehir Hastanesine de uzanacak. Gemlik’teki yerli otomobil fabrikasına kadar uzanan lojistik hatlarla beraber Bursa, Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olacak. Biz Bursa ile ilgili bütün projeleri milletvekilleri, belediye başkanları ve mesai arkadaşlarımızla birlikte takip ediyoruz. Daha iyi imkanları vatandaşımıza sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Seferler başladığında hızlı tren BursaBilecik arasını 35 dakikaya, BursaEskişehir arasını 1 saate, BursaAnkara arasını 2 saat 15 dakika, BursaKonya arasını 2 saat 20 dakikaya ve BursaSivas arasını ise 4 saate indirece.

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