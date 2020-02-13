Yenişehir Biber Pazarı yıkılıyor

Yenişehir Biber Pazarı'nda ekonomik ömrünü tamamlayan binaların yıkımına başlandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Biber Pazarı olarak bilinen Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halinde, ekonomik ömrünü tamamlayan ve sağlıksız bir görüntü teşkil eden binaların yıkımına başlandı. Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Bu sabah Biber Pazarında faaliyet gösteren esnaflarımızı yıkım çalışmamız hakkında bilgilendirdik. Ekonomik ömrünü tamamlamış, sağlıksız bir görüntü teşkil eden ve yakın çevresinde yeni yapılan Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin aynı bölgede bulunması sebebiyle, öğrencilerin güvenliği açısından da risk oluşturan Biber Pazarındaki dükkânlarımızın bugün yıkımına başladık. Esnaflarımıza da yaptığımız bilgilendirmede olduğu gibi nakliyecilik, lokanta gibi alanlarda faaliyet gösteren esnaflarımızı mağdur etmeyeceğiz. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen bu çalışma ile ilçemizin hiçbir noktasında, özellikle madde bağımlılarına mekan teşkil eden metruk bina bırakmayacağız” dedi.

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