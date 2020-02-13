Mustafakemalpaşa'da kitap günleri başladı

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği ‘10 Gün 20 Yazar Mustafakemalpaşa Kitap Günleri’ ziyaretçilere kapılarını açtı.

Belediye Düğün Salonunda gerçekleşen kültür faaliyetlerinin açılışına AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Başkan Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Okul Müdürleri, Birim Müdürleri, STK temsilcileri, yazarlar Fahriye Güney, Ünata Akkoyunlu, Yalçın Meşe ile kitapseverler ve öğrenciler katıldı. Bu tür faaliyetlerin devamı için ilginin önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Mehmet Kanar, “Öğrencilerimizin öğretmenlerimizin ve kitapseverlerin uğrak yeri olmasını temenni ediyoruz. Biz belediye olarak, insanımızın yaşam konforu kadar, beyin ve düşün konforunu da düşünmek zorundayız. Altyapı, üst yapı gibi hizmetlerimizin en üst yapısı olan beyinlerin inşası bu mekânlardan geçmektedir. Kitap fuarları, kütüphaneler, okuma salonları bu işin mutfağıdır” dedi.

Dijital dünyaya dikkat çeken Başkan Kanar, "Maalesef günümüzde en gelişmiş ülkelerde bile kitap okuma alışkanlığı oranı yüzde 14’ü geçemiyor. Kitle iletişim araçları ve kitle teknolojik oyuncakları insanları kendilerine esir ediyor. İnsanlar çağdaş oyuncaklarının başında saatler geçiriyor. Bilgiyi sevmiyor, kabul etmiyor, kendisini biliyor zannedip bir oyun ve eğlencenin içinde yuvarlanıp gidiyor. 20 yazarçizer ve münevverimiz şehrimizi ziyaret edecekler. Söyleşiler yapıp kitaplarını imzalayacaklar. Bu gün itibari ile aramızda bulunan Fahriye Güney, Ünata Akkoyunlu, Yalçın Meşe’ye ve bu organizasyonun gerçekleşmesinde çokça emek veren Osman Kalfa’ya tüm emeği geçenlere ve personelime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Stantları ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, öğrenci ve kitapseverlerle sohbet etti. “10 Gün 20 Yazar Mustafakemalpaşa Kitap Günleri” 12 21 Şubat tarihleri arasında Belediye Düğün Salonunda kitapseverleri ağırlayacak.

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