BEBKA’dan eğitime tam destek Okulların hayâlleri BEBKA sayesinde gerçeğe dönüşecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)’nın Meslekî Eğitimin Geliştirilmesi Mâlî Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan Eskişehir’den 3 okulun projeleri için imzalar atıldı.

BEBKA Bursa merkez binasında düzenlenen imza törenine BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Eskişehir İl Millî Eğitim Şube Müdürü Abdülkerim Çömçe, okul müdürleri ve yöneticileri katıldı. İmza töreninde konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, “Eskişehir’deki millî eğitim camiasının çok değerli hocalarına, yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bizler onlarla birlikte bir proje hazırlık sürecini yaşadık ve gerçekten ciddi bir emek sarf ettiler, değerlendirme kriterlerini sağladılar ve projelerini uygulamaya başlıyorlar. Gayemiz ülkemizde meslekî eğitimin iyileştirilmesi, daha iyi noktalara getirilmesi. Tabi burada ülkemizin en büyük hedefi, vasıflı insan kaynağıyla kaliteli ve yüksek teknolojili ürünler geliştirilmesi. Bu teknolojik ürünleri geliştirecek olanlarda tabii ki meslek liselerinde ağırlıklı olarak yetiştiriyor. Artık teknoloji değişiyor, gelişiyor ve bu gelişen teknolojiler doğrultusunda da okullarımızın da alt yapılarının iyileştirilmesine ihtiyaç vardı. Ülkemizde 26 kalkınma ajansından birisi de biziz. Kalkınma ajansları olarak inşallah meslekî eğitime bu anlamda bir katkı koyacağımızı ümit ediyorum. Bundan sonraki süreçte de daha yakın iş birliğine devam edeceğiz. Geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın talimatıyla meslekî eğitim konusunu seçtik ve çalışmalar yürüttük. Önümüzdeki süreçte de Eskişehir Sanayi Odası'nın İl Millî Eğitim Müdürlüğü ortaklığında ajansımıza sunduğu proje kapsamında güdümlü bir proje olarak 'ESO Meslekî Eğitim Merkezi’ni hayata geçireceğiz. Şu ânda fizibilite hazırlık çalışmaları tamamlanmak üzere olan projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da onayları sonrasında yılın ikinci yarısına kadar başlatmayı hedefliyoruz“ dedi.

Projelerinin onaylanmasının mutluluğunu dile getiren Eskişehir İl Millî Eğitim Şube Müdürü Abdülkerim Çömçe, “Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hayata geçirilecek projelerimiz sayesinde okullarımızın birçok eksiği giderilecek” dedi.

Düzenlenen imza töreni neticesinde “Artırılmış Gerçeklik Ortamında Yenilikçi Meslekî Eğitim Metotları ile Nitelikli İş Gücünün Oluşturulması” projesi ile Eskişehir Çifteler Şehit Osman Genç Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 584.282 TL, “Yenil Nesil Endüstri 4.0 ile Yetişiyor Projesi”yle Sabiha Gökçen Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 469.203TL, “Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanının Endüstri 4.0 ile Entegrasyonu Projesi”yle Atatürk Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 738.324 TL destek almaya hak kazandı.

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