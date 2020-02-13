Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, asırlık çınarın hayır duasını aldı Alinur Aktaş'tan 107 yaşındaki Zahide Nine'ye ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik’te yaşayan 107 yaşındaki Zahide Solmaz’ı evinde ziyaret ederek, asırlık çınarın hayır duasını aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik ilçesinde oğlu Dursun Solmaz’ın yanında yaşayan 11 çocuk, 50 torun sahibi olan ve 3 tane de torununun torununu gören Zahide Solmaz'ı ziyaret ederek hayır duasını aldı. Başkan Aktaş, oğlu Dursun ve gelini Dr. Gülfiruz Solmaz tarafından adeta bir çocuk adasıyla bakılan Zahide Nine ile sohbet etti. Zahide Nine’nin aslen Elazığlı olduğunu öğrenen Başkan Aktaş, kendisinin de bağları nedeniyle Elazığ’la ilgili anılarını tazelemiş oldu.

Asırlık bir çınarı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşayan Başkan Aktaş, tek amacının Zahide Nine'nin hayır duasını almak olduğunu söyledi. Zahide Nine'nin 107 yaşına rağmen gayet bilinçli ve bilgili olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Anne ve babalarımız, dede ve ninelerimiz bizim hayır dua kanalımız. Bizim ümidimiz, heyecanımız. Onlara sahip çıkmak, yanımızda yaşlanmasını temin etmek bana göre her evladın ana gayelerinden olması lazım. Bu manada bu ulu çınara adeta bir çocuk edasıyla baktıkları için oğlu ve gelinine teşekkür ediyorum. Zahide Ninemize sağlıklı ve hayırlı bir ömür diliyorum. Tek gayemiz hayır duasını almaktı. Aynı zamanda Elazığ’la olan ortak irtibatımız nedeniyle anıları da yad etmiş olduk” diye konuştu.

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