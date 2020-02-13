İbrahim Üzülmez: "Adana Demirspor maçında sabırlı olmamız gerekiyor"

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin düzenlediği kahvaltı organizasyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Adana Demirspor maçının zor geçeceğini belirten Üzülmez, "Devre arası transfer döneminde eksik mevkilere çok doğru oyuncular aldılar. Kaliteli futbolcuları var. Bu maçta sabırlı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yeşilbeyazlı kulübün teknik patronu İbrahim Üzülmez, TSYD'nin düzenlediği kahvaltı organizasyonunda önemli açıklamalarda bulundu. Sözlerine organizasyon için TSYD'ye teşekkür ederek başlayan Üzülmez, "Ortak menfaat Bursaspor'un başarısıdır. Süper Lig'e çıktığımız zaman herkes daha fazla Bursaspor'un arkasında bulunmaya çalışacaktır. Bu sene sıkıntılı, her platformda dile getiriyoruz. Ama takdir edersiniz ki Bursaspor büyük bir camia. Kalan süre içerisinde herkesin destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda en azından sesimizi duyurmak anlamında bu sıcak ortam, beni çok mutlu etti. Zaman zaman sıkıntı yaşayıp acı çekeceğiz ama işin sonunda inşallah hep beraber Bursaspor'u limana yamaştırmak istiyoruz. sadece bendeğil, herkesin Bursasor'unarkasında durması gerekiyor. Zaman zaman kötü oynadık,zaman zaman kötü sonuç aldık ama o süre zarfı içerisinde oyun anlamında yerel medyanın olumlu eleştirileri oldu. Bunları devam ettirmemiz gerekiyor ki ortak Bursasporu ileriye taşıyalım" ifadelerini kullandı.



"Taraftarımızın dikkat etmesi gerekiyor"

TFF 1. Lig'in 22. haftasında pazar günü Bursa'da oynanacak Adana Demirspor maçıyla ilgili de yorum yapan Üzülmez,"Devre arası transfer döneminden az Bursaspor kadar Adana Demirspor da eksik mevkilere çok doğru oyuncular aldı.Onlar da sezonun ikinci yarısına baktığımızda şu anda oyun içerisinde en güçlü oynayan takımlardan birisi. Bizim açımızdan zor bir maç olacaktır. Bir kere bu maçta sabırlı olmamız gerekiyor.Kaliteli oyuncuları var, önlem almamız gereken oyuncular var. Ama özellikle taraftarlarımıza bu konuda uyarıda bulunmak istiyorum. Bu maçta bir olumsuz bir tezahürat olursa bundan sonraki maçlarda sahanın kapanması gibi bir durum söz konusu olabilirmiş. Onların her maçta yanımızda olmaları anlamında bu maçta dikkat etmeleri gerekiyor ve sadece takımı, oyuncuları hepimizi desteklemeleri gerekiyor. Bazen bu tür maçlar camiaları 34 hafta geriye götürebilir. Olumsuz anlamda yapacağımız saha dışındaki durumlar, verilecek cezalar, şampiyonluk anlamında büyük yaralar da verebilir. Dolayısıyla oyuncularımıza, takımımıza destek versinler. Zaten bu süreçte yanımızda olduklarını hissettiriyorlar. Eskişehirspor maçındaki destek, benim unutamayacağım dönemlerden birisi. Zor bir maç olacaktır. Bizim de Osmanlıspor maçında çıkarmamız gereken dersler var. Özellikle ilk 45 dakikada yaptığımız çok bariz ve bireysel hatalar var, bunları devam ettirirsek sıkıntılar yaşarız. Defansif anlamda sorunlarımız var. İlk 8 takım içerisine baktığımız zaman en çok gol yiyen takımlar arasında ilk iki deyiz. Bunlar şampiyon adayı takım için yapılması gereken eleştirilerdir. Kendi içimizde bu eleştirileri yapacağız. Bu maçta 90 dakika boyunca konsantre içerisinde olan, maçın başlangıcı ve bitiş düdüğü ile arasında disiplini elden bırakmayan, Bursaspor'un armasına en iyi şekilde karakter anlamında saygı gösterecek bir oyuncu topluluğu görmek istiyorum. Oyuncularıma inanıyorum. Osmanlıspor maçındaki ilk yarıdaki eleştiriler tamam, ama ikinci yarıda Özer'in gayretini, 90. dakikada Shehu'nun o gayretini gözardı edemem. İsteyen oyuncuya saygı duyuyorum. Dolayısıyla biz Osmanlıspor maçındaki ilk yarıdan dersler çıkarıp ikinci yarıdaki gayretimizi ortaya koyarsak, inşallah Adana Demirspor maçından istediğimiz sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.



"Seleznov'un devamlılık anlamında sıkıntıları var"

Takımın oyun kalitesinin henüz istenilen seviyede olmadığını söyleyen Üzülmez, "Biz geleli 6 maç oldu. Menemen maçında istediğim düşünceyi ortaya koyduğumu söyleyemem. Bu anlamda kendime ufak bir eleştiri yapabilirim. Ondan sonraki süreçte Hatayspor maçında oyun içerisinde oyuncuların isteği ve coşkusu üst seviyedeydi. Karagümrük maçında zaman zaman iyi işler yaptık, ama zaman zaman son dakikada gol atmamıza rağmen, son saniyede rakibe de pozisyon verdiğimiz bir maçtı. Bu süre zarfında tam olarak beklentimi karşıladığımı söyleyemem. Futbolda hiçbir zaman gerçeklerden uzaklaşmak istemiyorum. Oyuncularımın daha fazla coşku hissetmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Bursaspor taraftarı bunu istiyor. Ama bu lig farklı bir lig, her takımın önemli oyuncuları var. Yaş ortalamamız yüksek. Göze hoş gelen futbol izlettirmek, genel anlamda daha fazla ısıran, daha fazla üreten, hücumda etkili olan, taraftarıyla bütünleşen bir takım ortaya çıkarmak istiyorum ama bunlar çok kolay olmuyor. Bazen oyuncuların fiziksel anlamda sıkıntıları oluyor. Hem Traore hem Serdar, bireysel anlamda yetenekli oyuncular ama fiziksel anlamda zaman zaman sıkıntı yaşayan oyuncular. Seleznov çok gayretli ama onun da oyun içerisinde devamlılık anlamında sıkıntıları var. Ama bu oyuncular bize katkı sağlayacaktır. Oyunculardan memnunum. Bu yarışın içerisinde sonuna kadar devam etmek istiyorsak, birlikteliğimizi sağlamamız gerekiyor. Sadece saha içerisinde değil, saha dışında da bunu yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



"Bursaspor'un yeri burası değil"

Bursaspor'un yerinin Süper Lig olması gerektiğini ifade eden Üzülmez, "Geçen gün Bursanın mülki amirleri geldi. Sayın valimize, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Onlarda yanımızda olduklarını hissettirdiler. Bursaspor'un yeri burası değil. Bursaspor büyük camia, bu büyük camia daha iyi idare edilip de Süper Lig'de bugün bir Sivasspor'un, Başakşehir'in yaptığını yapabilirdi ki geçmişte yaptı. Ama herkes de kendi içinde öz eleştiri yapacak. Şu anda oyun içerisinde daha iyi şeyler yapabiliriz ve Bursaspor takımının formasını taşıyan karakterli oyuncu grubunun da daha fazlasını yapabileceğine yürekten inanıyorum. Daha virajı dönmedik, ama maratonun sonlarını iyi koşabileceğimize de inanıyorum. İnşallah oyuncularım da kendilerine düşen görevi yerine getirecektir" sözlerini sarf etti.



"Şampiyonluk acı çeke çeke olacaktır"

Takımdaki maddi sorunlarla ilgili sorulan bir soruyu da yanıtlayan Üzülmez, "Bu işler sonuç işidir. Sonucu aldıkça açamayacağımız kapı yoktur. Taraftar desteğimizi arkamıza alarak, her kapıyı açarız. Hem maddi anlamda hem de manevi anlamda açarız. Ama bu işler sonuca bakar. Sonuç almadıkça o kapılar yüzünüze her zaman kapanır. Onun için hayatta hangi işi yaparsanız yapın güçlü olmak zorundasınız. Bugün oyuncunun da birtakım hak edişlerini alması için de saha içerisindeki sonucu alması gerekiyor. Biz bu süre içerisinde 6 maçın 4'ünü kazandık. İkisini maalesef kaybettik. Önümüzdeki iki maç zor geçecek. Takımların %70'inde bu tür sorunlar var. Bursaspor şampiyonluk yaşamış bir camia. Oralardan buralara inmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ayağa kalkacak potansiyeli var. Bununla ilgili en güzel örneği kaleci Emrullah Şalk verdi. Bu sezonun, Bursaspor'un geleceği kurtarma anlamında çok önemli olduğunu söyledi. Mülki amirlerin de bu anlamda bize destek vermesi gerektiğini her seferinde söylüyorum. Taraftar üzerine düşen görevi yapıyor. Osmanlıspor deplasmanında bile o karda kışta bize destek vermeye çalışıyorlar. Pazar günü de bize destek vereceklerine inanıyorum. Onlar tamamen saf, temiz duygular içerisinde Bursaspor'un armasına yürekten bağlı. İnşallah bu düşünceler içerisinde Allah nasip ederse daha önce başardığım gibi Bursaspor'da bu işi başarabilirsem çok mutlu olacağım. Oyuncularıma da söylüyorum şampiyonluk acı çeke çeke olacaktır. Kimse bize altın tepsi ile şampiyonluk sunmaz, sunmayacaktır da. İlerleyen haftalarda bu takım daha iyi futbol oynayarak bunu başarır inşallah" ifadelerini kullandı.



"Burak Kapacak 34 hafta aramızda olmayacak"

Takımdaki kadro genişliğinden memnun olduğunu ifade eden Bursaspor'un teknik patronu, "Alternatif anlamında çok oyuncularımız var. Hakikaten o anlamda zorlanıyorum. Bugün taktik çalışması yapacağız, Burak Kapacak'ın sakatlığı var 34 hafta aramızda olmayacak. Bizim için önemli bir oyuncuydu ama bazen bu tür sakatlıklar oluyor. Onun yerine görev alacak arkadaşımız en iyi şekilde üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Özer, Serdar, Traore, Seleznov, Kubilay ve diğerleriyle birlikte ofansif anlamında alternatifli oyuncu grubumuz var. Bunların içerisinde kimin oynayacağına dair iki oyuncuyu belirledik, iki oyuncuyu da belirlemeye çalışıyoruz. Rakibin de bölgedeki oyuncuların duruşu üzerine, doğrusunu söylemek gerekirse kararsızlıklar yaşıyorum. Bu 4 oyuncudan ikisi kafamda netleşti, diğer ikisiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Her maçın hikayesi farklıdır. Hiçbir oyuncumu ayırt etmem. 27 kişiyiz, sonuçta bir ilk 11 olacak. Oyuncuların, bu formayı verdiğim anda en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Değerlendiremezse, bekleyen var. Bekleyene vermek zorundayım. Bu anlamda rekabeti oluşturmamız gerekiyor. Serdar geçen gün bana geldi, 'Bu lig kolay bir lig değilmiş' dedi" diye konuştu.



"Kazanırsak da kaybedersek de hiçbir şey bitmeyecek"

Bu kritik iki haftada oyuncuları çok fazla baskı altına sokmak istemediğini dile getiren Üzülmez,"Kırılma haftası olarak önümüzdeki iki haftayı gösterip oyuncuları çok da baskı içerisine sokmak istemiyorum. Bu iki maçta direkt rakiplerimizle oynayacağız ama kazanırsak da kaybedersek de hiçbir şey bitmeyecek. Bazen arkadan gelmek, önde gitmekten daha avantajlı olabilir. Sonlara doğru bu avantajı lehimize de çevirebiliriz. O anlamda daha sonraki Altay ve Ümraniye maçları da çok kolay değil.Şu anda en önemli maç, Adana Demirspor karşılaşması. Ona en iyi şekilde hazırlandık. Hafta hafta bakıyoruz.Ama son 6 haftalık süre içerisinde çok daha sağlıklı yorum yapabilirim. Bu sezon şampiyonluk baremi65 puan bile olabilir diye tahmin ediyorum. İlerleyen haftaalrda zorluk seviyesi yüksek maçlar var. Belki de son 10 sezonun en düşük puan ortalaması olabilir" dedi.



"Diarra'nın pozisyonuna penaltı verilebilirdi"

Adana Demirspor karşılaşmasına bu sezon ilk kez bir Süper Lig hakeminin atandığının hatırlatılması üzerine Üzülmez, sözlerini şöyle tamamladı: "Olması gereken bir atama oldu çünkü iki tane büyük camia oynuyor. Hedefler belli. Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet hoca bizim maçtan sonra bir serzenişte bulundu. Hakemler, hakkaniyet neyse onu en iyi şekilde adaletli bir şekilde versin. Hakem demek hakim demek, adalet demek. Adaleti iki takıma da doğru şekilde dağıtması gerektiğini düşünüyorum. Bursaspor taraftarı da bunu ister. Menemen maçında da Seleznov'a yapılan bir penaltı vardı. Bunu hakem kurullarında videoda gösterip de 'Şuna nasıl penaltı verilmedi?' denildiğini de biliyorum. Osmanlıspor lehine Diarra'nın pozisyonuna penaltı verilebilirdi. Keşke lehimize de aleyhimize de hakem hataları olmasa. Camiaların hedefleri belli. Hak eden en iyi şekilde futbolunu oynasın ve hedefe gitsin. Bu haftaki hakemimizin Süper Lig hakemi olduğunu düşünürsek, tecrübeli bir şekilde sağlıklı bir şekilde maç yöneteceğine yürekten inanıyorum. İnşallah hakem hatalarının ön plana çıkmadığı bir maç olur.Sadece futbolun içerisindeki futbolun güzelliklerin çıktığı, güzel bir müsabaka olmasını istiyorum. 'VAR' ilk geldiğinde olumlu yaklaşmıştım, ama zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Bununla ilgili çok konuşan var. Onu iyi kullanırsak hataları ortadan kaldırabiliriz. Bazen 'VAR'a da gidilmiyor. 'VAR'ın içerisindeki konuşmalar şeffaf bir şekilde açıklansın. Sonuçta futbolun diliyle konuşuyorlar. Biz de duyalım. Bu neden gizli oluyor? Gizli olduğu zaman tehlikelidir. Konuşmalar da açıklansın. 12 ülke açıklamış, biz de açıklayalım şeffaf olalım."

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