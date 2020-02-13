En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karacabey ilçesinde polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satmak için şehir dışından geldiği iddia edilen Emre Ş. ve Armağan B.’yi takibe aldı. Bandırma’dan Karacabey’e giren şahısları Bandırma yolu girişinde durduran polis ekipleri, araçta 18.17 gram methamfetamin ele geçirdi. Emre Ş. (21) ve Armağan B. (28) uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alındı. Emre Ş. ve Armağan B. çıkarıldıkları mahkemece adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.