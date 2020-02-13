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Bursalı Kadın Girişimciler Gemlik’te biraraya geldi

İHA

Kadın girişimciler, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimiler Kurulu Üyeleri ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltı organizasyonun da bir araya geldiler. Organizasyonu Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ece Gündoğdu yürüttü.

Bursalı Kadın Girişimciler Gemlik’te biraraya geldi

Kadın girişimciler, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimiler Kurulu Üyeleri ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltı organizasyonun da bir araya geldiler. Organizasyonu Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ece Gündoğdu yürüttü.
Organizasyonda, Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın, Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Bursa TSO Genel Sekreteri Okay Civelek, Oda Genel Sekreteri Emre Gemicioğlu ile Bursa, Gemlik, Orhangazi, İznik, Mustafakemalpaşa, Karacabey Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odaları Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları katıldılar.
Toplantının açılışında konuşan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, beyin gücünün kas gücünü geçtiği bir dünyada kadın girişimciler sözünü kullanmak istediğini belirterek, “Ticaret ve Sanayi Odaları arasında ortak akıl toplantıları düzenleniyor. Bu toplantılar çok verimli geçiyor. Eksiklerimizi ve potansiyellerimizi gördük. Otomobil fabrikasının Gemlik’e gelmesiyle de Gemlik’in otomobil yan sanayinin ne kadar güçlü olduğunu anlıyoruz.” dedi.
Gemlik’in ekonomik potansiyelini konuklara anlatan Ağdemir, Oda’nın bin 800’ün üzerinde üyesi olduğunu, çok eski bir oda olduklarını, Gemlik’te 136 adet sanayi kurulu bulunduğuna dikkat çekerek, “Bu kuruluşların 5 tanesi Türkiye’nin ilk 100 büyük kuruluş arasına giriyor.” dedi.
Gemlik limanlarından yapılan ihracatın 2018 yılında 12 milyar dolar olduğunu söyleyen Ağdemir, 2019 yılında durgunluk nedeniyle 1 milyar dolar düşüş yaşandığını belirtti. Toplantının başarı lı geçmesini diledi.
Bursa TSOYönetim Kurulu üyesi Muhsin Koçaslan ise, Gemlik’in Bursa’nın dünyaya açılan kapısı olduğunu dikkat çekti. Otomobil farikasının Gemlik’ e kazandırılmasında emeği geçen bütün başkanlara teşekkür etti.
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Yıldırım ise “Kadın girişimcilerin teşebbüslerde bulunması, öne çıkmaları bizim gibi ülkelerde daha iyi olacaktır. İstihdama daha fayda getirecektir.” dedi.
BTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Sayın ise konuşmasında, dünyada kadın girişimcilerin sayısının artmasına ihtiyacı olduğunu belirterek, geçtiğimiz hafta gittiğimiz bir seminerde bu tempoda kadın girişimcilerin sayılarının erkeklerle ancak 100 yıl sonra eşitleneceğini belirtti.
Sayın, “Ekonomik açıdan da daha çok çalışmamız, daha çok emek harcamamız daha çok normalleşmemiz gerekiyor.
Ekonomik açıdan güçlenmek için daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz gerekiyor. Üreten tarafta olmak tüketen tarafta olmaktan çok daha fayda sağlıyor.” şeklinde konuştu.
Toplantıda daha sonra her oda kadın girişimci kurulu başkanı kendi ilçelerinin sorunlarını ve elde edilen başarıları anlattı.
Daha sonra Paşa Ağdemir ve Hasan Yıldırım, Sevgi Saygın’a ipekten yapılmış zeytin toplayan kadınlar tablosu armağan etti.
Kadın Girişimciler daha sonra Umurbey’e giderek Celal Bayar Müzesi ve Umurbey Kadın Girişimciler Derneği’nin satış merkezine gittiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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