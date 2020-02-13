Keles köy dernekleri Cittaslow için bir araya geldi

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, turizm çalıştayında köy derneklerinin başkanları ile bir araya geldi.

Burfaş Dobruca sosyal tesislerinde kahvaltı programında bir araya gelen köy derneklerinin başkanlarına Cittaslow ile ilgili slayt gösterisi yapıldı. Keles'in gelişmesi için turizm alanında çalışmalar yapıldığından bahseden Keskin, birlikte yönetim anlayışını hatırlatarak, yapılan çalışmalarda her zaman yeni fikirlere açık olduğunu belirtti. İlçe ekonomisinin canlanması konusunda teklifleri olan başkanlar tek tek dinlendi. Toplantıda ilçe ve belediye çalışmaları ile alakalı anket de yapıldı.

Başkan Mehmet Keskin, Cittalow Birliğine üyelik için son aşamaya gelindiğini ve üyelik başvurusu için gereken ilçenin hikayesi anlamında mektubun hazırlandığını, son halini de tamamlayarak müracaat edileceğini söyledi. Keskin, "Marmara bölgesinin en büyük yaylaşarından biri olan Kocayayla'ya sahip ilçemiz gerek İstanbul'a yakınlığıyla gerekse de diğer illere yakınlığıyla merkezî bir mevkide. Doğa sporları konusunda ise rafting, kaya tırmanışı, mağara çalıştayı, treking ve doğasıyla da vazgeçilmez bir yapıya sahibiz" dedi.

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