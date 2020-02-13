İnegöl’de kitap şöleni

İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ‘İnegöl Kitap Günleri’ kapılarını açtı.

MODEF Fuar Alanında düzenlenen ve 1323 Şubat tarihleri arasında açık kalacak olan kitap fuarında 124 yayınevi, 100 yazar ve 1 milyonu aşkın kitap İnegöllülerle buluşacak. Fuara ilk günden öğrenciler akın ederken, fuar kapsamında birçok yazar İnegöl’de konuk edilecek. 10 gün boyunca aldığı yazarlar okurlarıyla buluşacak. Kitap Günleri etkinliği hafta içi 09.0020.00 hafta sonu ise 10.0020.00 saatleri arasında 10 gün dolu dolu yaşanacak.

Açılışa Kaymakam Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru yaptı. Belediye Başkanı Alper Taban ise İnegöl Kitap Günlerinin bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “2 yıldır görevdeyim, 4’üncü organizasyonumuz. Neredeyse yıl içerisinde 2 defa denk gelen kitap fuarı gerçekleştirmiş olacağız. Tabi ki insanın bir yaradılış gayesi vardır. İnsan nereden gelip nereye gittiğini bilmek zorunda. Allah’ın ilk emri ‘Oku’dur. Bizler okuyarak, gelişerek, düşünerek, aklederek, üreterek, insanlığa faydalı olarak yaşamak zorundayız. Kendimizi sürekli günün şartlarına uygun şekilde yenilemek ve güncellemek zorundayız. Dolayısıyla buradan hareketle kitap okumanın, ne kadar mühim olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Benim öğrencilerimize söylediğim kıymetli şeylerden bir tanesi, ne olur başucunuzda her zaman bir kitabınız olsun ve hiç eksik olmasın bu. Dolayısıyla hayat boyu öğrenme, eğitim ve değişim devam ettiği sürece bizler de buna ayak uydurmak zorundayız. Fuarımız öncesi öğrencilerimize 30 bin adet kumbara dağıtarak onların küçük küçük birikimleriyle burada kitaplar almalarını istedik. Çok kıymetli ve güzel bir iş yapacaklar. Planlamamıza göre 54 bin öğrencimizin burayı ziyaret etmesini hedefledik. 54 bin öğrencinin de 30 binini İnegöl Belediyemizin organizasyonuyla okullarımızdan taşıyarak buraya getirmiş olacağız. Diğer öğrencilerimiz de kendi gayretleriyle buraya gelmiş olacaklar. Civar il ve ilçelerimize de fuarı haber ederek davet ettik. 36 okulumuzda 28 yazarımızla da söyleşiler gerçekleştireceğiz. İçeride dev bir kitap kumbarası var. Bu kumbara içerisine hayır yapmak niyetiyle kitap atanların bağışlarını ihtiyacı olan okullarımıza ulaştıracağız. Yine 100 kitaptan oluşan bir kitap kulemiz var. Bunun sahibinin de kim olacağını sosyal medya hesaplarımız üzerinden yaptığımız duyuru neticesinde gerçekleştirilecek çekilişle belirleyeceğiz. Aynı zamanda telefona 45 dakika ara veriyoruz sloganıyla etkinliklerimiz olacak. Salonlarda görevli arkadaşlarımızın bulunduğu kitap alanlarına geçip telefonlarını bırakarak 45 dakika kitap okuyanlara kitap hediye edeceğiz. Emeği geçen herkese, katkı sunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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