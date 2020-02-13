Akşener: "Sizin sesinizi meclise götürmek üzere bir çalışma yapıyoruz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki günlük Bursa programına başladı. İlçelerde esnaf ziyaretleri yapan Akşener, vatandaşların sorunlarını dinleyerek, “Seçim zamanı olmadan esnafı dinlemek ve oy kaygısı taşımadan sizin sesinizi alıp meclise götürmek üzere bir çalışma yapıyoruz” dedi.

Bir dizi program için Bursa'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ilk durağı Kestel ilçesindeki esnaftı. Halkın ihtiyaç ve beklentilerini dinleyen Akşener, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Gürsu’ya geçen Akşener, burada da esnaf ziyaretlerinin ardından, CHP Gürsu İlçe Başkanlığı ve partisinin ilçe başkanlığında partililerle bir araya geldi. Çıkışta vatandaşlara hitap eden Akşener, esnaf, emekli, işçi, memur, çiftçi ve köylünün sorunlarını konuşmak için farklı şehirleri gezip onlarla bir araya geldiklerini anlattı.



“Oy kaygısı taşımıyoruz”

Siyasiler için seçmenin velinimet olduğunu vurgulayan Akşener, "Sizlerin derdini konuşamıyoruz. Değerler üzerinden 'o ona bunu demiş, şu şuna şunu demiş' tarzında politik dönem geçiriyoruz. Bütün siyasiler için seçmen bir velinimettir. Bunu yeniden canlandırmak, sahte gündemleri ortadan kaldırmak için bir karar verdik ve şehirlerimizde ilçeleri geziyoruz. Seçim zamanı olmadan esnafı dinlemek ve oy kaygısı taşımadan sizin sesinizi alıp meclise götürmek üzere bir çalışma yapıyoruz. Bugün Bursa'yı geziyorum. Esnafımızın dertlerini salı günü konuşmamda dile getirip, iktidar partisinden talep edeceğim. Emeklilerimizin, emeklilikte yaşa takılanların ve atanamayan öğretmenlerin derdini dinledik. Ağalar duysun diye salı günkü konuşmamın içine koyacağım" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kestel'de bir tekstil fabrikasını ziyaret eden Akşener, işçilerle öğle yemeği yedi.

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