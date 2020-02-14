Akşener, taksi durağında müşteri telefonuna çıktı

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilçe turları için geldiği Bursa’da, bir taksi durağında, siyaset kariyerinden ilginç bir anısını paylaştı.

Kestel’de programında, bir taksi durağını da ziyaret eden Akşener, bu camiadan hayatında yer eden anısını şoför esnafa anlattı. İlk milletvekilliği adaylığı için İstanbul’da seçim turuna çıktığında, özellikle bütün taksi duraklarını dolaştığından söz etti. Akşener, taksicilerin de, kendisine “Bak, sana uğurlu gelecek!” dediklerine dikkati çekerken, “Dördüncü sıradaydım. Seçilmem imkansız yerden seçildim” şeklinde konuştu.

Kestel’deki taksicilere, taksi duraklarını ziyaret etmenin kendisine uğur getirdiğini söyledi. Taksi durağına konuk alan Akşener, taksi çağırmak için gelen telefona çıktı. Akşener, arayan müşteriye “Kestel Taksi buyurun!” derken, Rekorsan’dan taksi istenmesi üzerine, “Tamam gönderiyoruz.” dedi. Bu diyalogdan memnuniyet duyan Akşener, telefonu kapattıktan sonra “Harikaydı!” dedi ve taksiciler tarafından da alkışlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.