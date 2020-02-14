Hakim ve savcı adaylarına ‘duygu yönetimi’ semineri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hakim ve savcı adaylarına ‘duygu yönetimi’ semineri

İHA

Bursa'da hakim ve savcı adaylarına duygu yönetimi semineri verildi.

Hakim ve savcı adaylarına ‘duygu yönetimi’ semineri

Bursa'da hakim ve savcı adaylarına duygu yönetimi semineri verildi.
Adliye konferans salonunda İletişim Uzmanı Elvan Özsoy tarafından “duygu yönetimi’ semineri verildi. Seminere Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bursa Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yalçın, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Demirci, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Ayaz ve çok sayıda hakim, savcı adayı katıldı. Hakim ve savcı adaylarının kişisel ve mesleki gelişimi için bir çok çalışma yapıldığını belirten Başsavcı Gökhan Şen, “Hakim ve savcı adaylarımızın kişisel ve mesleki gelişimi için Kriminal Polis Laboratuvarı ziyareti, Emniyet Müdürlüğü ziyareti gibi bir çok faaliyet yaptık. Aynı zamanda sizleri soruşturma ve kovuşturma işlemlerine dahil ederek fiilen tecrübe sahibi olmanızı sağladık. Kendini her yönüyle geliştirmiş bir hakim ve savcının kararları da buna göre adil, tatmin edici ve etkili olacaktır. Buradan hareketle adaylık sürecinizi iyi değerlendirmelisiniz” dedi.
İletişim Uzmanı Elvan Özsoy'un sunumu ile gerçekleşen seminer hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sesiyle 170 kişiyi taklit ediyor
YEREL HABERLER Sesiyle 170 kişiyi taklit ediyor
Taziye yemeği 18 sağlık çalışanını zehirledi
YEREL HABERLER Taziye yemeği 18 sağlık çalışanını zehirledi
Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Akşener, taksi durağında müşteri telefonuna çıktı
YEREL HABERLER Akşener, taksi durağında müşteri telefonuna çıktı
Yargıtay karar verdi, emanet arabayı kullanınca tazminattan da oldu
YEREL HABERLER Yargıtay karar verdi, emanet arabayı kullanınca ...
Donuk omza manuel tedavi
YEREL HABERLER Donuk omza manuel tedavi
3 metrelik ahtapot ilgi odağı oldu Dev ahtapot balıkçı tezgahında
YEREL HABERLER 3 metrelik ahtapot ilgi odağı oldu Dev ahtapot ...
Soğuk hava aktarlara yaradı Korona virüsü sebebiyle şifalı bitki fiyatları arttı
YEREL HABERLER Soğuk hava aktarlara yaradı Korona virüsü sebebiyle ...
Bursa'da 3 katlı geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın
YEREL HABERLER Bursa'da 3 katlı geri dönüşüm fabrikasında büyük ...
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
Bursa'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Akşener: "Sizin sesinizi meclise götürmek üzere bir çalışma yapıyoruz"
YEREL HABERLER Akşener: "Sizin sesinizi meclise götürmek üzere bir ...
Bursa'da kural tanımaz sürücülere ceza yağdı
YEREL HABERLER Bursa'da kural tanımaz sürücülere ceza yağdı
İnegöl’de kitap şöleni
YEREL HABERLER İnegöl’de kitap şöleni
Bursa Teknik Üniversitesi’ne ‘İHA Eğitim Kuruluşu’ Yetkisi
YEREL HABERLER Bursa Teknik Üniversitesi’ne ‘İHA Eğitim Kuruluşu’ ...
Acar: “Birlerle başlayan sendikal yürüyüşümüz, bugün 450 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük sendikası oldu”
YEREL HABERLER Acar: “Birlerle başlayan sendikal yürüyüşümüz, bugün ...
Bursa jandarmasından trafik uygulaması Sürücülere 61 bin 670 lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Bursa jandarmasından trafik uygulaması Sürücülere 61 ...
Keles köy dernekleri Cittaslow için bir araya geldi
YEREL HABERLER Keles köy dernekleri Cittaslow için bir araya geldi
Beyanname bilgilendirme seminerine büyük ilgi
YEREL HABERLER Beyanname bilgilendirme seminerine büyük ilgi
Dündar’dan Şehir Hastanesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Dündar’dan Şehir Hastanesi’ne ziyaret
300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra son ameliyatını oluyor Kayra'nın 48 saatlik ameliyatı başladı
YEREL HABERLER 300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra son ...
6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebebiyet veren sürücüye 7 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER 6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebebiyet veren sürücüye ...
MARTED Başkanından ‘Dünya Radyo Günü’ Mesajı
YEREL HABERLER MARTED Başkanından ‘Dünya Radyo Günü’ Mesajı
Azer´in ölümüne neden olan sürücüye 7,5 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Azer´in ölümüne neden olan sürücüye 7,5 yıl hapis ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X